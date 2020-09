Camex se reúne nesta quarta-feira e deve reduzir imposto de importação de arroz

BRASÍLIA - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) terá reunião extraordinária nesta quarta-feira, 9, e deverá zerar a tarifa de importação do arroz, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

A reunião do Comitê Executivo de Gestão (Gecex), núcleo da Camex que tem a participação de representantes dos ministérios da Economia, da Agricultura e de Relações Exteriores, estava marcada para as 11h30, mas a deliberação é virtual e ficará aberta ao longo do dia.

A redução poderá valer a partir de quinta-feira, 10, se for publicada em edição extra do Diário Oficial ainda desta quarta, ou a partir de sexta-feira, se a publicação for feita amanhã.

O Estadão/Broadcast mostrou que, no fim de agosto, preocupado com o aumento dos preços no mercado interno, o governo brasileiro avaliava retirar temporariamente as tarifas de importação para o arroz, milho e soja.

Na reunião da Camex desta quarta, de acordo com fontes, será analisada a desoneração apenas para o arroz, cujo preço disparou nas últimas semanas, com o pacote de cinco quilos chegando a custar R$ 40 em alguns sites (normalmente, é vendido por cerca de R$ 15).

Na terça-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e a alta dos preços agrícolas foi o principal assunto da pauta. A alíquota de importação para países fora do Mercosul é de 12% para o arroz.

O governo deverá isentar de imposto de importação uma cota de 400 mil toneladas de arroz até o fim do ano, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O montante valerá para o arroz com casca e o beneficiado.

De acordo com fontes do Ministério da Agricultura, o total é considerado suficiente para ajudar a conter a subida no preço do arroz e garantir que não faltará produto nas prateleiras.

Neste ano, até agosto, o Brasil importou 45.087 toneladas de arroz com casca e 372.890 toneladas de arroz beneficiado, como sem casca, parbolizado e polido.

O produto tem pouca importação no Brasil - a ideia é justamente tirar a taxa para que aumente a compra enquanto os preços internos estão altos.