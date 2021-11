Caminho para um mundo sustentável

A emergência climática, os desafios sociais e as questões éticas estão no topo das prioridades das organizações privadas e públicas ao redor do planeta. Essas preocupações têm se materializado pela disseminação dos princípios ESG, conjunto de indicadores que resultam em um diagnóstico amplo e permitem acompanhar a evolução de uma empresa ou instituição nos três pilares que compõem a sigla – ambiental, social e governança.

“Por onde devo começar essa jornada?” é a pergunta que muitos gestores estão se fazendo, já que as possibilidades de ações são diversificadas. Para apoiá-los diante do desafio de colaborar com as mudanças positivas para o futuro do planeta, a Veolia criou o conceito de “transformação ecológica”. “Trata-se de colocar as preocupações ambientais no centro de todos os processos, análises e decisões”, explica a diretora de Transformação da Veolia Brasil, Laura Arias Sarmiento.

Ecoeficiência para indústrias

Líder em soluções na gestão integrada de água, resíduos e energia para cidades e indústrias há 168 anos, a empresa acredita que a transformação ecológica é o caminho para a construção de um futuro sustentável e atua para disseminar esses princípios no mercado. Por isso, muito mais do que discurso ou slogan, a transformação ecológica é a síntese do propósito da companhia, que permeia toda a oferta de serviços de gestão prestados por ela no Brasil e no mundo.

A Veolia desenvolve ações e serviços que potencializam o desempenho multifacetado, com impacto e resultados mensuráveis para a sociedade, o planeta, os clientes, os acionistas e os colaboradores. A empresa oferece uma série de soluções para que os clientes atinjam as metas ESG em seus negócios.

Na gestão de resíduos, a Veolia desenvolve projetos de gestão total com foco em rastreabilidade, digitalização e aterro zero, além da valorização e da conversão em diversas matérias-primas e até em energia. No tema água, há a gestão completa do ciclo com tratamento da água de produção e de efluentes, entregando resultados em parâmetros como qualidade, redução do consumo, maximização do reúso e aumento de eficiência. Em energia, a Veolia desenvolve soluções de diversificação da matriz energética, eficiência, geração e cogeração de energia verde e operação de utilidades (eletricidade, vapor, ar comprimido, água gelada/quente, CO2, dentre outros), com garantia de desempenho para as indústrias.

Todos os serviços contam sempre com monitoramento inteligente, em tempo real, por meio do Hubgrade, uma plataforma que combina a expertise humana com ferramentas tecnológicas para apoiar o cliente na tomada de decisões para otimizar os processos operacionais, econômicos e ambientais do negócio.

Valorização do biogás

Presente em mais de 50 países, nos cinco continentes, o grupo Veolia tem 178 mil colaboradores – quase 2 mil deles no Brasil – e faturou 26 bilhões de euros no ano passado. Suas atividades incluíram levar água potável para 95 milhões de pessoas e serviços de saneamento para 62 milhões, além da produção de 43 milhões de megawatts/hora de energia e o reaproveitamento de 47 milhões de toneladas de resíduos.

No Brasil, a empresa já atua em nove estados, incluindo a operação e a manutenção de utilidades e processos nas plantas de produção de renomadas indústrias de variados setores, como alimentos e bebidas, metais e mineração e oil & gas, dentre outras, além de seis Centros de Gerenciamento de Resíduos (CGRs) nos estados de São Paulo e de Santa Catarina, onde presta serviços de destinação, transformação e valorização de resíduos (como coprocessamento e biogás) para mais de 3 mil clientes municipais, industriais e comerciais. Mantém oito contratos de concessão de limpeza municipal e coleta de resíduos, e realiza a gestão comercial e operacional do sistema de água e saneamento de Palhoça (SC), serviço que atende a 155 mil habitantes.

A Veolia Brasil iniciou, em três dos CGRs que opera – nas cidades de São Paulo, Iperó (SP) e Biguaçu (SC) –, a produção de energia renovável por meio da valorização do biogás (ou seja, energia gerada a partir da decomposição dos resíduos orgânicos).

São cerca de 12.400 kW de energia instalada, volume suficiente para abastecer uma cidade com 42 mil habitantes. A valorização do biogás nos aterros da Veolia no Brasil evitará, só em 2021, a emissão de 45 mil toneladas de metano na atmosfera, o que equivale a 1,26 milhões de toneladas de CO2. “As termelétricas são estratégicas para a Veolia no Brasil. Queremos transformar os CGRs em Parques Tecnológicos Ambientais, com serviços focados em valorização e reciclagem, economia circular e redução da pegada de carbono”, observa Laura.

Um novo amanhã

As ações propostas pela Veolia estão em plena sintonia com o conceito de economia circular e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU). A Veolia contribui para todos os 17 ODSs, em diferentes níveis, com impacto direto em 13 deles.

“O objetivo é conciliar rentabilidade com a implantação de estratégias eficazes de combate à mudança climática, ao colapso da biodiversidade, à poluição generalizada e ao esgotamento de recursos, entre outros temas vitais e inadiáveis”, indica Laura. Um aspecto essencial desses projetos é que estão sempre associados à busca pela redução de custos operacionais e ao combate aos riscos de perda de bens tangíveis e intangíveis, melhorando a competitividade nas indústrias e proporcionando bem-estar na sociedade. Assim, a Veolia contribui simultaneamente para a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro dos clientes, com base em competitividade, produtividade, eficiência, segurança do negócio a longo prazo, reputação e fidelidade dos mercados atuais.