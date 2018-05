Caminhoneiros dizem que chance de greve acabar caiu para 5%

BRASÍLIA - A notícia de que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), deixou a capital federal na manhã desta quinta-feira, 24, para uma agenda no Ceará desagradou fortemente um dos líderes dos caminhoneiros. O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, disse que, sem a presença do presidente do Senado para tentar aprovar a redução dos impostos sobre o diesel, a chance de o movimento terminar nesta quinta-feira cai de até 90% para 5%.

Ao ser informado pelo Estadão/Broadcast de que Eunício Oliveira deixaria a capital federal, o líder dos caminhoneiros demonstrou surpresa e contrariedade. "Se o presidente do Senado viajou para o Ceará, é porque quer ver o circo pegar fogo. Ele também será responsabilizado", disse. "A informação sobre a viagem de Eunício me deixou preocupado porque pode gerar caos nesse País", acrescentou.

"Fiquei com um sentimento de revolta. Nas entrevistas, apareceram os presidentes da Câmara e do Senado bonitinhos em frente às câmeras para dizer que vamos resolver isso. Agora, um agiu (para aprovar) e outro já na casa dele tomando uisquinho com água de coco, não é por aí. E a gente aqui comendo o pão que o diabo amassou", disse. "Se for isso aí, a coisa não vai ficar boa", completou.

Mais cedo, Lopes disse em entrevista à Rádio Eldorado, que as manifestações dos motoristas poderiam ser suspensas na tarde, desde que o projeto que prevê zerar a PIS-Cofins sobre o óleo diesel seja aprovado pelo Senado.

A Abcam informou que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da entidade que mencionou que o movimento "não acredita mais nas promessas do governo" e que, por isso, a paralisação só terminará quando a decisão "virar lei".

Na estrada. Desde o dia 9 de maio na estrada e parado desde segunda-feira, quando começaram os protestos dos caminhoneiros conta a alta no preço do diesel, o caminhoneiro Juvelandes Saraiva, diz que ele e seus colegas “só vão parar quando o governo fizer uma proposta justa”.

Saraiva, de 61 anos, aponta que os protestos só vão cessar quando o diesel ficar entre R$ 2 e R$ 2,50 na bomba. Segundo ele, o gasto com o combustível já está 70% maior do que era pago há dois anos. Com os reajustes quase diários nos preços, a diferença entre o orçamento planejado para uma viagem e o gasto real é de quase 10%.

Em protesto na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, junto a outros mil caminhoneiros, Saraiva argumenta que a medida anunciada ontem pela Petrobrás não surte o efeito necessário devido a alta carga tributária dos impostos nos Estados, o que encarece o valor na bomba. O estado mais caro para abastecer, de acordo com Saraiva, é o Rio Grande do Sul, mas estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido às longas distâncias, também tem preços elevados.