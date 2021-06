Caminhos rentáveis

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Poupança, Tesouro Direto e várias opções de fundo dentro do universo da renda fixa. Como mais brasileiros estão passando a se preocupar dia e noite com os seus investimentos, o que tem levado a movimento inédito no mercado financeiro, saber exatamente qual produto está comprando é o caminho mais efetivo contra os eventuais sustos.

Para quem está iniciando, e já percebeu que a poupança há muito tempo deixou de ganhar da inflação, entender exatamente o que significam os fundos de renda fixa e, por exemplo, os títulos disponíveis no Tesouro Direto é um primeiro passo para ver o dinheiro trabalhar a seu favor. Independentemente dos caminhos escolhidos, algumas dicas e sugestões não mudam.

A renda fixa é uma boa opção para guardar a reserva de emergência. Além disso, diversificação de investimentos também é sempre a melhor escolha a ser feita. Mesmo que nem todos os fundos ganhem ao mesmo tempo, uma carteira bem balanceada tende, na média, a trazer mais retornos positivos ao investidor. Por último, informação obtida em fontes qualificadas acaba fazendo muita diferença no momento de aplicar os recursos extras, sempre tão difíceis de ser obtidos. Não se conseguem bons resultados sem um acompanhamento sistemático da economia e da política do Brasil e do mundo.

