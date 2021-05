Campanha de fotografia hiper-realista reconstrói imagens de animais extintos em habitat natural

A campanha “Living Images” reconstruiu a imagem de três animais já extintos em seus habitats naturais por meio de fotografias hiper-realistas. O projeto, criado pela AlmapBBDO em parceria com a Getty Images, tem o objetivo de alertar para a proteção de espécies ameaçadas de extinção. O Leão Americano, maior felino que já caminhou pela Terra, a Tartaruga Gigante de Rodrigues e o Grande Auk, um arau, foram retratados pela fotógrafa Ami Vitale - autora da imagem que registrou o último rinoceronte-branco do norte macho.

A reconstrução das espécies foi feita com o apoio de profissionais especializados, a partir de imagens de animais em extinção. Para isso, foram necessárias centenas de fotos de bichos atualmente ameaçados - todas do banco da Getty Imagens - para dar forma e cor às espécies jamais fotografadas. A campanha pode ser vista no site www.livingimagesproject.com e no canal do YouTube da Getty.