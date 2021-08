Campos Neto: 'É impossível a qualquer BC segurar expectativas com fiscal descontrolado'

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que é impossível para qualquer banco central do mundo fazer um trabalho de segurar as expectativas de inflação com um ambiente fiscal descontrolado, se referindo ao aumento dos gastos do governo.

“Fomos surpreendidos pela pandemia e o governo fez um plano de enfrentamento grande. E tem uma conta para pagar”, afirmou Campos Neto durante participação no 4° Encontro Folha Business, em Vitória (ES).

O presidente do BC admitiu que, com as notícias sobre o parcelamento de precatórios e a criação do novo Bolsa Família, houve ruídos no mercado. “O mundo financeiro e os agentes econômicos passaram a ter uma percepção de que o ambiente fiscal não está melhorando tanto, e os preços corrigiram em relação a isso”, detalhou. “A mensagem de credibilidade fiscal que permitirá ao BC fazer um trabalho com menor nível de juros e maior eficiência”, concluiu.

Segundo Campos Neto, como o câmbio atuou como um ajuste de choques durante a pandemia, houve melhora no valor dos produtos que o Brasil vende ao exterior. “No fim desse processo do auxílio emergencial, a dívida bruta ficou muito abaixo do que se imaginava. Muitas pessoas falavam em 100% do PIB e estamos mais perto dos 80%, não muito diferente do que estávamos antes da pandemia”, completou.

Na semana em que o governo Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória para criar o Auxílio Brasil - novo programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família -, Campos Neto avaliou que é mais importante ajudar empresas do que simplesmente colocar dinheiro nas mãos das pessoas em forma de consumo.

"O mundo privado que gera empregos. O que garante renda recorrente não é benefício do governo, é emprego, competição, produtividade, tecnologia, eficiência", afirmou.

Campos Neto voltou a defender que o setor privado deve ser estimulado para resolver problemas públicos. "O Brasil tem várias saídas, e várias saídas boas. A solução é no mundo privado. Passamos muito tempo procurando soluções públicas para problemas privados, quando temos que fazer o contrário", completou.