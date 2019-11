Cannes Lions define principais temas de 2020

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade definiu na semana passada os principais temas para sua edição de 2020. Entre as questões a serem abordadas e reforçadas no ano que vem estão temas como o papel da publicidade na geração de negócios e as transformações que a atuação digital traz para as empresas. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

A organização do festival de 2020, que será realizado entre os dias 22 e 26 de junho, na Riviera francesa, ouviu cerca de 1,5 mil criativos para definir as tendências que deveriam ser abordadas no ano que vem. A organização também realizou cerca de cem entrevistas com diretores de marketing de grandes empresas e executivos de criação de agências de publicidade.

A partir desse levantamento, foram definidos oito grandes temas de discussão. Além da questão do impacto da criatividade nos resultados, apareceram também preocupações sobre a necessidade da atuação comercial multicanal, a criação de experiências relevantes pelas marcas e a importância da coleta de dados que possam embasar escolhas criativas dos departamentos de marketing.

Nova categoria

Diante do cada vez maior desafio digital enfrentando pelas empresas, uma nova categoria de premiação será adicionada ao festival de 2020.

O Business Transformation Lions será concedido a marcas que têm conseguido encontrar respostas ao choque digital que está obrigando companhias tradicionais a adotar formas diferentes de atuação. “À medida que os negócios encontram novas formas para garantir seu futuro, este prêmio celebra o que leva a criatividade adiante”, explicou a organização de Cannes Lions.

Outra decisão já anunciada para o ano que vem será a modificação dos critérios para a concessão do PR Lions, voltado a ações de relações públicas das marcas. Por meio de pesquisa, o festival entendeu que mudanças eram necessárias para que os desafios do profissional de RP na atualidade fossem refletidos de forma mais clara.