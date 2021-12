Cannes Lions prepara novas premiações para a edição de 2022

Depois de ter duas edições 100% virtuais por causa da pandemia de covid-19, o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade está preparando uma edição híbrida para 2022, com a possibilidade de a comunidade criativa acompanhar presencialmente as palestras e premiações e também com a opção de assinatura digital, o Lions Membership. Mas o evento, que tem o Estadão como representante oficial no Brasil, não terá novidades apenas na forma. Na semana passada, foram anunciadas novas categorias de premiação.

Na edição do ano que vem, a ser realizada entre os dias 20 e 24 de junho, no Palácio dos Festivais de Cannes, na Riviera francesa, os negócios B2B – aqueles que fornecem produtos e serviços para outras empresas – também serão contemplados.

O presidente de Cannes Lions, Philip Thomas, afirma que o prêmio voltado à comunidade B2B é um projeto que o evento considerava colocar em prática desde 2013. “Sempre tentamos encontrar o momento certo para que nossos prêmios reflitam o setor e estejam de acordo com suas necessidades. Tendo visto um aumento no trabalho de B2B ganhando leões, e com muitos na indústria acreditando que um Leão especializado nesta área irá elevar o nível criativo, concluímos que este é o momento de o B2B ter seu próprio destaque no estágio criativo global”, frisou, em comunicado.

Além do lançamento, duas categorias receberão atualizações, caso de Creative Commerce Lions e Media Lions. Nesses dois casos, o período de inscrição será esticado: agências e empresas de todo o mundo podem começar a submeter seus trabalhos criativos a partir de 20 de janeiro de 2022.

As mudanças na categoria de comércio criativo refletem, segundo Simon Cook, diretor administrativo do festival, um notável aumento nas inscrições na área. Já o novo Media Lions, segundo Susie Walker, vice-presidente de Cannes Lions, vai se concentrar ainda mais em como o uso da mídia pode refletir o resultado de um trabalho criativo.

Os vencedores dos Leões de ouro, prata e bronze, além dos selecionados como Grand Prix, serão escolhidos por mais de 400 especialistas globais ao longo do primeiro semestre do ano que vem.

Em 2022, os jurados irão concluir o julgamento inicial remotamente antes de se reunirem em Cannes para discutir e premiar os trabalhos já pré-selecionados. “Mal podemos esperar para ouvir as discussões e percepções enquanto nossos júris se aprofundam no trabalho e definem a referência global em excelência criativa”, disse Susie Walker.