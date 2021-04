Cannes Lions terá 20 jurados do Brasil

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade – terá novamente edição online neste ano, como ocorreu em 2020, por causa da pandemia de covid-19. No entanto, haverá mudanças importantes em relação ao ano passado: a principal delas será a retomada da premiação, que vai ser dividida em premiações para peças relativas a 2020 e 2021 em 28 categorias. O Estadão é representante oficial de Cannes Lions no País.

Os jurados, selecionados entre profissionais de publicidade e marketing de todo o mundo, serão anunciados hoje. O Brasil terá um presidente de júri: o publicitário Luiz Sanches, da AlmapBBDO, que vai liderar a categoria Outdoor (responsável por escolher as melhores campanhas em peças de mídia externa). Ao todo, o Brasil terá 20 jurados este ano, com participação feminina de 40%.

Em 2020, para compensar o cancelamento do festival, a organização criou o Lions Live – um evento remoto com a realização de palestras curtas que trouxeram muita reflexão sobre o papel da criatividade e da comunicação em tempos de isolamento social. A próxima edição, que ocorrerá entre 21 e 25 de junho, também será online, mas terá mais atrações e um forte foco na construção de um “networking” entre profissionais da comunicação e do marketing de todo o mundo.

Em maio, a organização do festival lançará o Lions Membership – que garantirá acesso a essa rede profissional global. A taxa anual de associação será de € 249 (cerca de R$ 1,5 mil) e também vai incluir acesso irrestrito aos conteúdos do festival, que terá palestras e workshops voltados não somente à propaganda e ao marketing, mas também aos setores de entretenimento, tecnologia e saúde, temas de três tradicionais eventos paralelos a Cannes Lions. Todos os vencedores de Leões ao longo da história do festival receberão a associação como cortesia.

“Durante o ano passado, consultamos nossos clientes e traçamos novos planos, incluindo o desenvolvimento do Cannes Lions Live como parte da plataforma do Lions Membership”, disse o presidente de Cannes Lions, Philip Thomas, em nota. Segundo ele, a ideia é fomentar a união da comunidade criativa global por cinco dias, ainda que de forma virtual.