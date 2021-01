CAOA Chery segue investindo no País e cresce no mercado

Já faz três anos que o anúncio do acordo de parceria entre o Grupo CAOA e a Chery deu origem a uma das marcas que mais vem crescendo no mercado brasileiro desde então. Nesse período – no qual soma mais de 45 mil veículos vendidos –, a CAOA Chery vem ganhando espaço e a preferência do consumidor, o que permitiu a ela saltar da modesta 24ª posição no ranking das marcas de automóveis mais vendidas do País em 2017 para a 11ª colocação em 2020. Esse desempenho invejável permite à empresa ter objetivos bem mais ambiciosos, e, assim, pode ser considerado natural que a empresa ambicione ser uma das dez marcas mais vendidas do Brasil em 2023.

Para concretizar esse objetivo, a estratégia não deverá mudar. Investimentos nas duas fábricas que a empresa possui (Anápolis, GO, e Jacareí, SP), assim como na transformação digital dos serviços – que já estava previsto antes da pandemia, e que mostrou ainda mais sua importância por conta dela –, ampliação e estruturação da rede de concessionárias, treinamento de pessoal, lançamento de novos produtos com ainda mais tecnologia incorporada e ações ousadas de marketing continuarão a ser as principais ferramentas da CAOA Chery para seguir na trilha do crescimento sustentável.

“Em três anos já fizemos história no setor automotivo nacional; a CAOA Chery chegou com a promessa de ser um gigante brasileiro e realmente está sendo. Mais do que isso, estamos construindo uma marca sólida, com qualidade e valor que vem, ano a ano, conquistando a confiança do consumidor” afirmou Marcio Alfonso, CEO da CAOA Chery. “Todo esse sucesso nos dá ainda mais combustível para seguirmos fazendo a diferença na indústria automotiva brasileira”, completou.

Investimentos na digitalização

Uma das principais novidades implantadas em 2020 foi a plataforma de e-commerce lançada pelo Grupo CAOA para a comercialização de autopeças, voltado para oficinas, centros automotivos, oficinas de funilaria e pintura, seguradoras e locadoras, por exemplo. A plataforma possui diversos filtros que permitem encontrar o produto desejado com muita facilidade e oferece entrega grátis em todo o estado de São Paulo e em até 72 horas. Além disso, o cliente conta com o atendimento feito por profissionais treinados e qualificados para esclarecer qualquer dúvida e orientar no que for preciso.

Como se não bastasse, o serviço ainda traz vantagens financeiras, pois permite ao cliente parcelar o valor de suas comprar em até três vezes, utilizando cartão de crédito. Não foi à toa que após a estreia do serviço, o volume de vendas de peças apresentou um crescimento expressivo, e boa parte dos consumidores que antes adquiriam produtos no balcão passaram a realizar negócios por meio da nova plataforma.

Outra importante inovação disponibilizada em 2020 foi o aplicativo para celulares (tanto para sistema Android quanto para iOS/Apple), cujo objetivo é permitir que o proprietário de um veículo CAOA Chery acesse todas as informações sobre o seu carro por meio do telefone. Intuitivo e amigável, o app também traz dicas sobre como conduzir de maneira mais eficiente e segura, cuidados com o veículo e o manual do proprietário.

“Desde o início das operações da CAOA Chery nossa preocupação sempre foi oferecer a melhor experiência ao nosso cliente; a ideia do aplicativo mostra o pioneirismo da marca ao trazer para o ambiente digital uma possibilidade a mais de interação com nossos produtos e serviços” declarou Rogério Gonzaga, diretor executivo de pós-venda da CAOA.

Mais do que facilitar o acesso do consumidor às principais informações do seu carro, o aplicativo da CAOA Chery é importante também em função da pandemia de Covid-19, já que permite ao cliente esclarecer dúvidas e obter mais informações mantendo o distanciamento social, tão importante para evitar contágios. “O momento pede soluções rápidas e inovadoras ao setor automotivo; esse aplicativo, além de agregar mais valor ao nosso pós-venda, revoluciona a forma como o nosso cliente tem contato com os carros”, comentou Gonzaga.

Areta: assistente virtual auxilia em vendas e no atendimento pós-venda

A novidade mais recente em termos de digitalização é a implantação da CAOA Live, a nova plataforma de atendimento digital da empresa, e de seu avatar, a Areta (Assistente Remota de Atendimento), projeto que já vinha sendo desenvolvido desde 2019 e que, por enquanto, está disponível apenas na área de agendamento de serviços pós-venda. Em breve, porém, a Areta vai auxiliar todos os clientes durante todo o atendimento digital.

O objetivo é que a assistente seja a responsável pelo primeiro atendimento aos clientes interessados em adquirir um veículo, orientando e respondendo qualquer questão. Estão previstas três frentes a serem implantadas na área de pós-venda. A primeira será a de agendamento, com a integração da plataforma digital com o programa de agendamento da CAOA. Já a segunda terá a presença do consultor técnico, que vai fazer todo o atendimento utilizando tablets, dispensando o uso de papel. A terceira e última frente terá a participação do cliente e do consultor, que vão poder conversar por vídeo-chamada.

“A ideia do CAOA Live nasceu muito antes do período de isolamento social que se instalou no País neste ano, o que fez com que estivéssemos um passo à frente quando foi necessária a adaptação para esse novo momento que todos estamos vivendo”, explicou Rogério Gonzaga. “Essa nova plataforma, junto com a Areta, surgiu como um meio de humanizar a experiência digital dos nossos clientes; com isso, a CAOA inova mais uma vez no mercado automotivo, além de oferecer ainda mais transparência e conveniência aos seus clientes”, completou.

As redes sociais são outra ferramenta importante na estratégia do Grupo CAOA e isso ficou claro com o sucesso dos eventos online “Papo de Oficina para Elas” e do curso “Mecânica para Elas – Você no Comando do seu Carro”, que serviram para debater e apresentar soluções, além de dar dicas sobre cuidados com o automóvel. Além disso, as páginas da CAOA serviram para divulgar ações sociais e importantes campanhas educativas, como a do Outubro Rosa e a do Novembro Azul (prevenção do câncer de mama e de próstata, respectivamente).