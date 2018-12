Carga tributária no ano passado ficou em 32,43%, maior desde 2013

BRASÍLIA- A carga tributária brasileira atingiu 32,43% do PIB em 2017, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Receita Federal. O porcentual subiu pelo terceiro ano consecutivo e é o maior desde 2013, quando foi de 32,55%.

Em 2016, os tributos corresponderam a 32,29%. O aumento para 2017 se deu como acréscimo de 1,4% na arrecadação tributária de União, estados e municípios, enquanto o PIB cresceu, em termos reais, 0,99% no período.

A maior parte do aumento deriva de impostos sobre bens e serviços, que subiu 0,35% do PIB de 2016 para 2017. Já a tributação sobre renda teve um decréscimo de 0,23% do PIB. Ficaram estáveis a tributação sobre a propriedade (0,03%) e folha de salários (0,0%).

Em 2017, a participação da União no total arrecadado foi de 68,02%, 0,35% abaixo do ano anterior. A de Estados ficou em 25,72% (+0,26%) e de municípios, 6,26% (+0,08%).