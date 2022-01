Cargas de trigo paradas no Porto de Santos foram liberadas por fiscais da Agricultura, diz indústria

As três cargas de trigo argentino que estavam paradas no Porto de Santos aguardando vistoria de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura foram liberadas na tarde de ontem, informou a Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) ao Estadão/Broadcast Agro.

Segundo a entidade, todos os processos que estavam pendentes no ministério envolvendo trigo foram aprovados. A associação estima que cerca de 100 mil toneladas estavam paradas no porto aguardando liberação para consumo no País. O produto trazido em três navios foi importado por três moinhos paulistas.

Leia Também Operação padrão da Receita atrasa liberação de combustível importado

A normalização da operação ocorre em meio à operação "tartaruga" de fiscais federais agropecuários que se mobilizam por melhores salários. Desde dezembro, estes auditores passaram a ser mais rigorosos nos procedimentos, o que atrasa análises e dificulta despachos.

O deferimento da licença de importação, cedido pela pasta, estava sendo aguardado há duas semanas pelos importadores.

A preocupação agora é com a vistoria da Receita Federal, já que os auditores atuam em operação-padrão desde o dia 23 de dezembro, conforme uma fonte do setor.

Executivo de um moinho de São Paulo, que importou parte da carga, explica que o ministério deferiu a licença de importação do cereal que estava descarregado em silos alfandegários. O processo agora segue para a Receita Federal.

Assim, a liberação para o uso e comercialização do cereal dos silos ainda depende do aval dos auditores da Receita Federal. "Acredito que não haverá demora. Ainda está no tempo correto", afirmou o executivo.

Atrasos nas fronteiras

A operação-padrão dos auditores da Receita Federal tem atrasado a liberação de mercadorias em parte dos portos e das fronteiras. Ontem, mais de 800 caminhões estavam parados na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima (RR), esperando a liberação pela Receita Federal.

O movimento começou após o presidente Bolsonaro anunciar em dezembro que faria uma reestruturação das carreiras policiais ligadas ao Ministério da Justiça, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O governo chegou a reservar R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022 para atender apenas as categorias de segurança que são base de apoio do seu governo.

A operação-padrão também prejudica a liberação de combustível importado no Porto de Santos. Milhares de litros de combustíveis se acumulam nos tanques do terminal, no litoral de São Paulo. O porto paulista é a principal porta de entrada de gasolina e óleo diesel no País.

Desde o dia 28 de dezembro, os produtos não estão sendo escoados porque os auditores não autorizam a comercialização.