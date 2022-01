Carlos Kawall, ex-secretário do Tesouro, participa de live do Broadcast nesta quinta; acompanhe 

BRASÍLIA - O Broadcast Live - programa de entrevista do Broadcast, serviço de informações financeiras do Grupo Estado - entrevista nesta quinta-feira, 20, o economista Carlos Kawall, ex-secretário do Tesouro Nacional e diretor da Asa Investments. A live ocorre na véspera do prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o Orçamento de 2022.

Leia Também Bolsonaro volta a colocar em dúvida reajuste a servidores

Kawall será entrevistado pelo jornalista Daniel Weterman e falará sobre o cenário das contas públicas em 2022, além das perspectivas para a economia e a política em ano de eleições presidenciais. A live ocorre às 16 horas.