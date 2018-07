Família Wizard compra Pizza Hut e KFC no País

Após trazer para o País há dois anos a Taco Bell, rede de fast-food de inspiração mexicana, o empresário Carlos Wizard Martins anunciou nesta segunda-feira, 8, que fechou um acordo para comprar as operações da Pizza Hut e KFC no Brasil. Todas as marcas pertencem à americana Yum! Brands, maior empresa de restaurantes do mundo, com mais de 20 mil unidades.

O negócio, que não teve o valor revelado, foi fechado pela Sforza, gestora dos investimentos da família, tocada por Charles e Lincoln, filhos de Wizard.

“Depois de abrirmos 20 lojas da Taco Bell em 15 meses, um ritmo inédito no mundo, a Yum! ofereceu para a gente o negócio”, explica Charles. Pelo acordo, que passa a valer a partir do primeiro trimestre de 2018, a Sforza será responsável pela gestão das marcas e pela expansão das redes no País, por meio de franquias e lojas próprias.

Hoje, a Pizza Hut tem 180 unidades no Brasil, todas franqueadas, enquanto a KFC tem 47, sendo 33 franquias. De acordo com o contrato, a família Wizard vai comprar as 14 unidades da KFC que pertencem Yum! e investirá, no prazo de cinco anos, R$ 60 milhões na abertura de 20 lojas próprias da bandeira. No caso da Pizza Hut, o investimento será de R$ 75 milhões para abrir 35 lojas.

“Esse é um segmento que precisa de escala, por isso nosso interesse. E há muito espaço para crescer. A KFC, por exemplo, que é maior rede da Yum! no mundo, com 24 mil lojas, tem muito potencial no Brasil, principalmente pelo tíquete mais baixo”, diz Charles. “Mesmo em tempos de recessão, o setor de fast-food cresce a uma taxa de 10% ao ano. Com a melhora da economia, esse segmento vai disparar”, acrescenta Wizard.

Para Marcelo Cherto, especializado em franquias, apesar de ter estreado no setor de fast-food há pouco tempo, a família tem a seu favor um histórico em franquias. “A competência de Charles Wizard é na gestão de negócios que trabalham em rede.”

Início. Fundador da escola de ensino de idiomas Wizard, o empresário criou o grupo Multi, dono de várias outras marcas, e vendeu a empresa em 2010 para a britânica Pearson por R$ 1 bilhão, na maior operação do setor de educação até então.

Após se desfazer do negócio, passou a investir em outros setores marcados pela franquia, como a loja de produtos naturais Mundo Verde, que conta com quase 500 unidades no País, e as escolas de ensino de futebol Ronaldo Academy.

Na avaliação de Sergio Molinari, fundador da Food Consulting, o fato de ter diferentes tipos de franquias transforma a Sforza em um “rolo compressor” para captar e negociar pontos comerciais, aspecto crucial no mercado de fast-food. “Eles viram um operador imobiliário do varejo, um benefício adicional ao ganho de escala”, explica.

Para Molinari, o acordo junta a necessidade de Wizard de se expandir em fast-food ao retorno tímido da americana no País. “A operação da Yum! no Brasil, depois de algumas dificuldades, hoje é madura. Mas, na comparação com o tamanho da empresa no mundo, é muito pequeno”.