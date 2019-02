Carrefour anuncia nova unidade de negócios voltada para e-commerce de alimentos

O Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira, 1º, a criação de uma nova unidade de negócios, Carrefour eBusiness Brasil (CeBB). Em fato relevante, a companhia destaca que com a medida pretende acelerar a transformação digital, com iniciativas que incluem parcerias com startups. A meta, acrescenta o Carrefour, é se tornar líder de mercado no segmento de e-commerce de alimentos.

A nova unidade será presidida por Paula Cardoso, executiva que nos últimos seis anos atuava como presidente do Carrefour Soluções Financeiras (CSF) e que no ano passado também esteve à frente da transformação digital do Carrefour Brasil. Para substituí-la na direção da CFS o grupo nomeou Carlos Mauad, vindo da Smiles, onde atuou como diretor comercial.

A novidade foi destacada por analistas do BTG Pactual como um reforço do foco da companhia em transformação digital. Em comentário a clientes, os analistas Fabio Monteiro e Luiz Guanais destacam que a medida segue a tendência de crescimento da participação do e-commerce.

"O anúncio reforça o foco do Carrefour na estratégia de transformação digital, alavancada pela extensa base de lojas físicas e pelo modelo multicanal, assim como pelas estratégias comerciais e logísticas unificadas", escreveram os analistas do BTG Pactual.

Eles ponderam que há uma tendência global de desenvolvimento de soluções para aumentar a participação do e-commerce de alimentos. Esse segmento, avaliam, tende a sofrer competição por parte das grandes plataformas de marketplace nos próximos anos. No Brasil, Amazon e Magazine Luiza já oferecem itens de supermercado como produtos de higiene e limpeza, porém não ofertam alimentos.