Carregador elétrico é diferencial para atrair e conquistar novos clientes

Todo empreendedor sabe que fidelizar clientes pode ser tão difícil quanto conquistá-los – ou mais. Assim, procurar oferecer vantagens e benefícios aos consumidores já se tornou mais do que item mandatório para qualquer dono de negócio que pretenda prosperar. Se a empresa ainda puder transmitir uma imagem de modernidade e de preocupação com o meio ambiente, é melhor ainda.

Já imaginou, então, se for possível reunir todas essas vantagens em um só item e disponibilizá-lo aos consumidores? Pois é exatamente isso que a BMW Wallbox proporciona. O carregador automotivo da marca alemã pode ser adquirido por clientes corporativos que queiram oferecer a vantagem de recarga do carro eletrificado aos seus clientes com conforto, segurança e qualidade.

Disponível em dois modelos – Essential e Plus –, a BMW Wallbox permite recargas rápidas, já que trabalha com potência de até 22 kW, além de ter manuseio simples e intuitivo. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, e seu design impressiona pela beleza e funcionalidade. Ou seja, além da conveniência para o proprietário de carro eletrificado, o carregador da BMW transmite a impressão de modernidade e de requinte para a empresa.

Uma das diferenças da versão Plus é que ela permite o controle de acesso por meio de cartões, ou seja, a liberação da recarga é feita apenas para quem tem o cartão. Outra é que ela pode ser instalada usando a rede pública de energia e um painel solar, com a Wallbox priorizando sempre o uso da fonte de energia sustentável.

Já é diferencial

De acordo com pesquisas feitas com proprietários de automóveis eletrificados, eles utilizam seus veículos em finais de semana e durante feriados prolongados principalmente em viagens para locais que ficam a até 300 km, em média, de suas residências – distância que pode ser percorrida sem necessidade de recarga pela maioria dos modelos eletrificados. Com isso, saber que o local de destino oferece um carregador para a bateria do carro deixa de ser um agrado para se tornar um fator determinante na escolha.

Não é à toa que, segundo Henrique Miranda, head de Eletromobilidade Latam do BMW Group Brasil, já existem vários estabelecimentos – hotéis, restaurantes e pousadas de luxo, além de residências disponíveis em sites de aluguel por temporada – que destacam a disponibilidade de carregadores automotivos entre os seus atrativos. “Assim como aconteceu com o wi-fi em um passado recente, muita gente hoje escolhe um restaurante ou uma loja, por exemplo, em função da existência de um carregador”, diz Miranda.

O executivo ainda reforça as vantagens da BMW Wallbox: “Acreditamos ter o melhor produto do mercado, já que oferecemos duas versões do carregador, enquanto a maior parte dos nossos concorrentes tem uma só. Além disso, a potência do nosso equipamento é de até 22 kW e é facilmente adaptada à infraestrutura da região onde vai ser instalada - se é 220 V, trifásica, monofásica ou 110 V –, ou seja, é um equipamento que foi desenvolvido para atender diversas características do mercado brasileiro”, afirma Henrique Miranda.

Marcio Fonseca Filho, diretor de Pós-Vendas do BMW Group Brasil, acrescenta outras vantagens da Wallbox: “Oferecemos condições especiais ou descontos progressivos para compras em determinados volumes”, ressaltou. “Quando as pessoas pensam na marca BMW, logo a associam com os automóveis, mas elas nem imaginam que nós também oferecemos acessórios e equipamentos importantes a preços excelentes, como é o caso da Wallbox”, destaca Henrique Miranda. “A BMW Wallbox representa um investimento muito baixo em relação à vantagem que ela proporciona”, finaliza.

Para saber mais sobre a BMW Wallbox e as condições para aquisição, acesse https://www.bmw.com.br/pt/topics/fascination-bmw/visionary-mobility/carregamento.html ou procure a concessionária mais próxima.