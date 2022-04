Carro do futuro será centro de lazer

Com a maior disseminação do conceito de compartilhamento de veículos e o advento dos autônomos, que livrará o motorista da necessidade de se dedicar à tarefa de guiar, os carros se consolidarão como local de lazer e de convívio social. Projeta-se que, por conta dessa mudança de perfil, os veículos ganharão uma série de recursos para tornar mais confortável, prazeroso e proveitoso o tempo passado dentro deles.

O McKinsey Center for Future Mobility fez um estudo aprofundado, incluindo entrevistas com mais de 60 tomadores de decisão no mercado automobilístico, para projetar como serão os carros em 2040. Uma das conclusões é o protagonismo crescente que o interior dos veículos terá nas decisões dos consumidores e na publicidade – hoje ainda muito focada na aparência exterior e em atributos essencialmente mecânicos, como aceleração e potência do motor.

Na busca por maior conforto, surgirão novidades como assentos giratórios e poltronas “estilo cinema”. Outro aspecto que contribuirá para o clima de lazer é a redução significativa da tensão que hoje acompanha deslocamentos urbanos ou rodoviários. Mais de 1,2 milhão de pessoas morrem por ano, ao redor do planeta, em consequência de acidentes de trânsito, dos quais 90% são causados por falha humana. Quando a indústria tiver alcançado o nível de confiança plena na direção autônoma, será possível viajar com muito mais descontração.

O desenvolvimento dos veículos autônomos rumo a esse estágio tem mobilizado as grandes corporações ligadas ao setor de mobilidade, como as montadoras, mas também as gigantes da tecnologia, a exemplo de Amazon, Alphabet e Uber. É uma corrida para chegar com segurança ao chamado nível 5 da tecnologia, conhecido como FSD (sigla em inglês para full self driving, ou autonomia completa), estágio que dispensa completamente as intervenções de um motorista.

Eventos discutem o futuro do transporte

As transformações no transporte e na logística serão debatidas durante o WSN (What’s Next – Tecnologia, inovação e tendências para o setor de mobilidade e transporte) e o Summit Indústria Automotiva 2022, que serão realizados entre os dias 27 e 29 de abril - com organização do Estadão, em parceria com a Exponor. Toda a programação terá transmissão online.