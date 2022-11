O aluguel de carros é uma prática consolidada no Brasil quando se fala em períodos curtos durante viagens, mas uma tendência vem ganhando força rapidamente no País: a assinatura de veículos zero-quilômetro por prazos maiores para o uso cotidiano. Trata-se da substituição do conceito de posse pela ideia de simplesmente desfrutar do bem, sem se preocupar com os incômodos que costumam fazer parte do pacote - licenciamento, seguro, impostos, manutenção, revenda do veículo.

"Com a assinatura, é só abastecer e seguir adiante, sem perder tempo e sem se preocupar com eventuais gastos inesperados", disse Glauco Zebral, diretor de Localiza Meoo, durante o painel "Carro por assinatura, a nova tendência da mobilidade", episódio da série Momento Mobilidade, do Estadão. "Quando o veículo precisa de alguma manutenção, não faz diferença para o cliente se o valor do reparo vai ficar em R$ 1.000 ou em R$ 10.000. Isso é problema da Localiza Meoo", exemplificou o executivo.

Leia Também Localiza oferece carro por assinatura para conquistar clientes que trocam posse pela conveniência

A empresa está aplicando a expertise acumulada pela Localiza, que administra uma frota de cerca de 500 mil veículos e tem 670 agências espalhadas pelo País, para oferecer as melhores condições aos interessados em migrar para o modelo de assinatura. Todo o processo de seleção do veículo pode ser feito pelo site meoo.localiza.com, com apoio via telefone ou WhatsApp.

O cliente escolhe um modelo zero-quilômetro entre seis categorias - Econômico, Intermediário, Executivo, SUV, Utilitário e Premium. Personaliza a cor, o período de assinatura (entre 12 e 48 meses) e a franquia mensal que projeta para a quilometragem. A partir dessa combinação de fatores, Localiza Meoo prepara uma proposta com o valor do pacote de assinatura.

Ao final do contrato, o cliente pode trocar por outro modelo que mais se adapta à sua vida. "Com Localiza Meoo os públicos encontram uma solução de mobilidade, pois há oferta de A a Z de veículos e de benefícios. Estamos sempre disponíveis para ouvir as expectativas do cliente e fazer os ajustes necessários", destacou o diretor de Marketing da Localiza, Antonio Augusto, o outro participante da conversa, mediada pelo jornalista Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro. Uma circunstância comum nesse sentido, exemplificou o executivo, é o aumento da família com a chegada de um ou mais bebês, o que demanda um carro maior.

Descontos na mensalidade

Nos contratos de assinatura de veículos, a expectativa é de que, ao final do período estipulado, o cliente decida manter a parceria, com o direito de trocar o veículo por outro, novamente zero-quilômetro. "O que já temos percebido é que raramente o cliente abandona o modelo. Quem experimenta não apenas quer continuar como incentivar os amigos e conhecidos a aderir", diz Zebral.

Isso ajuda a explicar a rápida disseminação da assinatura de veículos que vem sendo registrada no Brasil. Certamente há muito mais pela frente: levantamento recente produzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, revelou que sete em cada 10 brasileiros ainda não conhecem o conceito de carro por assinatura.

Além dos atrativos decorrentes do próprio modelo de negócio, Localiza Meoo oferece vantagens adicionais, como um clube de benefícios que já tem mais de 20 parceiros, incluindo descontos em postos de combustíveis, hotéis e restaurantes. Há também descontos na mensalidade para quem indica novos assinantes.

É uma tendência que se aplica não apenas às pessoas físicas, mas também às frotas corporativas, em que o serviço de assinatura apresenta um grande potencial de crescimento. No Brasil, apenas 20% das empresas já trabalham com frotas terceirizadas, índice que na Europa chega a 60%.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), o País tem, hoje, uma frota de mais de 1,1 milhão de veículos destinados à modalidade de aluguel, sendo 52% em terceirização de frotas (aluguéis de longa duração para empresas privadas e órgãos públicos, carros por assinatura e locação para motoristas de aplicativos), 32% em turismo de lazer (aluguéis de curta duração para viagens de lazer) e 16% em turismo de negócios (aluguéis de curta duração para viagens de negócios).