Cartão do Cidadão: saiba como solicitar documento que dá acesso a benefícios

O Cartão do Cidadão é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal para pessoas que possuem benefícios sociais ou trabalhistas a serem recebidos, como FGTS, abono salarial, seguro-desemprego e Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), mas não têm conta no banco estatal - nem poupança nem corrente.

Isso significa que, caso o beneficiário já esteja apto a receber as quantias por meio de conta bancária na Caixa - seja corrente ou poupança -, não existe a necessidade de o Cartão do Cidadão ser emitido.

Dois pontos importantes precisam ser ressaltados, conforme consta na página oficial da Caixa:

O cartão apenas será emitido caso haja algum benefício, como os citados acima, para serem recebidos.

Para se ter acesso ao cartão, é necessário manter sempre endereço e telefone atualizados.

No caso de consulta de saldos, o processo pode ser feito de maneira online, por meio dos aplicativos da Caixa ou por meio do site da estatal.

Como emitir o Cartão do Cidadão?

Para emitir o cartão, em casos de benefício, é possível solicitar pelo telefone 0800 726 0207 ou em qualquer agência do banco.

Como habilitar o Cartão do Cidadão?

Para habilitar o uso do Cartão do Cidadão, é necessário realizar o cadastramento da Senha Cidadão. Isso pode ser feito por meio de:

Terminais de autoatendimento

Lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Agências da Caixa

Pontos de atendimento da Caixa.

No caso de Lotéricas, será necessário ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão, por meio do número 0800 726 0207, e comparecer a uma unidade, portando o Cartão do Cidadão e um documento oficial, como RG, CNH, carteira profissional, CTPS, entre outros.

No caso de agências da Caixa, o cartão não é necessário, sendo preciso apenas apresentar algum dos documentos oficiais citados anteriormente.