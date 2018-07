Casa Branca e democratas discutem socorro a montadoras--fonte A Casa Branca está discutindo com líderes democratas no Congresso um possível pacote de socorro para os fabricantes de automóveis dos EUA, disse uma fonte parlamentar à Reuters na sexta-feira. "Dodd, Barney Frank e a Casa Branca estão todos conversando. Eles estão todos conversando uns com os outros", disse um assessor do Congresso, referindo-se ao senador Christopher Dodd, presidente do Comitê Bancário do Senado, e Frank, chairman do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados. O auxiliar, que falou sob a condição de anonimato, disse ser incerto se o projeto irá primeiro à apreciação da Câmara ou do Senado. General Motors, Ford Motor e Chrysler já pediram ao Congresso 34 bilhões de dólares, ao todo. (Reportagem de Thomas Ferraro)