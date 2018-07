Casa Branca estuda pacote de estímulos tributários, diz jornal O governo norte-americano considera conceder abatimentos tributários de cerca de 500 dólares para consumidores e isenções para empresários, a fim de ajudar a economia a evitar uma recessão, segundo informou a edição do Wall Street Journal nesta quarta-feira. As principais opções da Casa Branca incluem os possíveis 500 dólares para encorajar um gasto maior dos consumidores e uma mudança nas leis tributárias para permitir que as empresas deduzam dos impostos uma quantia significativa de novos investimentos em equipamentos, acrescentou o jornal, citando fontes próximas ao assunto. A reportagem disse ainda que o presidente George W. Bush deve preparar um pacote de estímulo econômico antes de seu pronunciamento sobre o Estado da União, no dia 28 de janeiro. (Por Eric Burroughs)