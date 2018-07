Casa Branca:acordo sobre pacote pode sair esta semana A Casa Branca diz ser "possível" que seja alcançado ainda nesta semana um acordo de estímulo econômico com congressistas, mas se negou a comentar especulações de que um pacote seria anunciado já hoje. "Acredito que certamente é possível, mas não vamos afirmar em absoluto", afirmou a porta-voz Dana Perino quando questionada sobre se o secretário de Tesouro, Henry Paulson, e os congressistas fecharão um acordo nesta semana. Perino afirmou que o presidente George W. Bush tem recebido atualizações regulares de Paulson sobre o plano de estímulo, no qual vem se trabalhando durante toda a semana. O assunto veio à tona durante recepção social na Cansa Branca, ontem, com senadores republicanos, evento que contou com a participação de Paulson e do secretário de Comércio, Carlos Gutierrez. Especificamente sobre os rumores de que o plano seria anunciado hoje, Pernino respondeu: "Não sei. Não estou descartando, é possível. Ouvimos muitos rumores, um monte de coisas surge". Sobre a possibilidade de o anúncio acontecer na Casa Branca ou no Capitólio, Perino disse: "Ambos". As informações são da Dow Jones.