Casas Bahia realiza primeira live commerce via app

A Casas Bahia realizou na tarde da última sexta-feira, 11, a primeira de uma série de live commerce, via aplicativo da marca. No formato, o vendedor divulga vários produtos - entre televisores, eletrodomésticos, celulares -, com ofertas e cupons de desconto durante o evento online de uma hora. Após acessar o produto oferecido, no momento de concluir a compra, o cliente é direcionado para o Vendedor Online, ferramenta de vendas via WhatsApp.

Segundo a programação, as lives deverão ocorrer toda semana exclusivamente no app da marca. A próxima já tem data marcada para a próxima sexta, 18, às 15h. A ação é realizada em parceria com a startup Live Commerce Alive.