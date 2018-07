Cautela antes de resultados de bancos abate ações na Ásia Os investidores da Ásia buscaram refúgio no ouro e no iene antes da divulgação dos balanços de bancos norte-americanos, derrubando as bolsas de valores nesta terça-feira. Os temores sobre a economia global abateram o humor após uma série de notícias positivas que trouxeram um pouco de alívio para os mercados asiáticos no início do dia. Nesta terça-feira, o Citigroup divulga seu resultado do quarto trimestre. Ainda nesta semana serão divulgados os resultados do Merrill Lynch e do JP Morgan . O ouro, um ativo tradicionalmente seguro, era negociado a 908 dólares a onça, depois de atingir recorde a 914 dólares na véspera. No Japão, o índice Nikkei caiu quase 1 por cento e encerrou abaixo dos 14 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2005. O destaque de baixa ficou com as exportadoras, como a Honda Motor, após o iene subir ante o dólar. Mais uma notícia somou-se ao cenário de preocupação em relação à saúde da economia japonesa. O presidente do Banco do Japão, Toshihiko Fukui, disse que o crescimento do país deve desacelerar por algum tempo. O indicador MSCI --que reúne as ações da região exceto o Japão-- caía 0,86 por cento, para 505 pontos. Em Hong Kong, a bolsa perdeu 2,38 por cento, para 25.837 pontos. O banco HSBC Holdings atingiu o menor nível em 27 meses. O índice da Coréia do Sul caiu 1,07 por cento, a 1.746 pontos. Na Austrália, a bolsa teve a sétima perda seguida, de 0,33 por cento. Por outro lado, em Taiwan o mercado avançou 3,13 por cento, a maior alta em cerca de cinco meses.