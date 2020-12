CBMM é a grande vencedora do Empresas Mais 2020

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) levou o troféu de empresa do ano do Empresas Mais 2020, premiação promovida pelo Estadão, além do primeiro lugar nas categorias Metalurgia e siderurgia, Alto impacto, Altíssimo impacto e o regional Sudeste. Desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e a Austin Rating, o prêmio analisou os balanços de 3.150 companhias para definir as que tiveram os melhores resultados em cada segmento de atuação.

Além da CBMM, outras 92 companhias foram premiadas em 38 categorias. Entre os vencedores estão empresas como Rede D’Or São Luiz, ArcelorMittal, Renault, Shell, Localiza, Vivo e Tramontina, entre outras.

O diretor executivo da CBMM, Eduardo Ribeiro, afirmou que vencer o Empresas Mais reflete o trabalho da companhia focado em crescer sempre por meio da tecnologia. “Essa é uma grande conquista para todos os funcionários e parceiros da CBMM."

Na categoria melhor banco, o Bradesco ficou na primeira colocação. O presidente da instituição financeira, Octavio de Lazari, destacou que receber o prêmio em um ano difícil como o de 2020 tem um “valor superlativo”. “Nosso objetivo foi ser solidário com clientes e sociedade, mantivemos nossos compromissos com os mandatos conferidos pelos acionistas e investidores e, sobretudo, acreditarmos no Brasil”, afirmou. “Seremos capazes de vencer os obstáculos que estão aí. São razões de sobra para nos sentirmos honrados e até emocionados com esta premiação conferida, neste momento de dificuldade, por uma casa como o Estadão, cuja tradição de credibilidade e seriedade é sua maior marca secular", acrescentou.

Para Renato Lulia, diretor de relações com investidores do Itaú Unibanco, foi importante, em 2020, ter colocado em prática rapidamente um plano de trabalho focado em prover sustentabilidade e apoio aos clientes para atenuar os efeitos da covid-19. “Reforço que eles (os clientes) podem continuar contando conosco para enfrentar esse desafio”, disse, após o Itaú vencer na categoria de maior banco.

O presidente da Shell Brasil, André Araujo, também destacou as dificuldades de se trabalhar em plena pandemia e agradeceu aos funcionários pelos resultados atingidos pela empresa apesar do cenário adverso. “Mesmo com grande parte trabalhando remotamente há quase nove meses, cada um deles (dos funcionários) tem participação no prêmio que ganhamos hoje.” A Shell venceu na categoria Mineração, cimento e petróleo e também na de Grandes grupos.

