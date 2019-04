CCJ: Deputados do PSL chegam antes das 7h para garantir prioridade

Brasília – Na tentativa de dar celeridade à tramitação da reforma da Previdência, dois parlamentares do partido de Jair Bolsonaro chegaram à fila da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) antes das 7h desta segunda-feira, 15.

Os deputados Loester Trutis (PSL-MS) e General Girão (PSL-RN) garantiram o primeiro e o segundo lugar na ordem para apresentar requerimentos no colegiado. Eles se adiantaram mais de 7 horas do início da sessão, marcada para às 14h

Eles não revelam a estratégia, mas devem tentar instrumentos para acelerar a tramitação da Previdência. A expectativa é que os deputados do PSL que madrugaram na fila protocolem requerimento para que a ordem do dia, ou seja, o debate das matérias, aconteça antes do que a leitura das atas de outras sessões e do expediente, o que daria celeridade à pauta. No terceiro lugar da fila, está a deputada Erika Kokay (PT-DF).

O Centrão deve, na sequência, pedir a inversão da ordem, para priorizar o Orçamento. Para barrar isso, o governo precisaria vencer nos votos, mas a probabilidade de que a base consiga impedir essa inversão é pequena.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou, ao visitar a fila, que a ideia é deixar todos os deputados inscritos debaterem a reforma e votar a matéria ainda na terça-feira.

Na sexta-feira, 13, o presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR), cedeu em parte à pressão vinda dos partidos de centro. O deputado decidiu pautar o texto que carimba valores maiores para emendas parlamentares de bancada, como o Centrão queria, porém, manteve a reforma da Previdência como a primeira discussão.