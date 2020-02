CCR vence leilão da BR-101 no Sul com deságio de 62%

O grupo CCR venceu hoje, 21, o leilão da BR-101/SC Sul, realizado na B3. Com deságio de 62% e lance de R$ 1,97 para a tarifa de pedágio, a empresa superou as propostas das concorrentes Ecorodovias e o consórcio Way-101 (formado pela Global Logistic Properties e por construtoras de médio porte). Já era esperado no mercado um forte apetite da empresa, que conseguirá sinergia importante com outra concessão próxima.

A tarifa teto estipulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) era de R$ 5,19. O Consórcio Way-101 ofereceu R$ 4,36 de tarifa, deságio de 16%. Já a EcoRodovias ofereceu tarifa de R$ 2,51 pelo trecho - 51,63% de deságio. Vencia quem oferecesse o menor valor de pedágio. A surpresa foi a Arteris, apontada pelo mercado como uma forte interessada diante da sinergia com outra concessão na Região, mas que ficou de fora do certame. Ela não entregou proposta na segunda-feira.

O trecho da estrada leiloada tem 220 quilômetros (km) de extensão no Estado de Santa Catarina, entre a cidade de Paulo Lopes até a divisa com o Estado do Rio Grande do Sul. Pelas regras do edital, o vencedor do leilão terá de investir durante o período de concessão R$ 3,4 bilhões e desembolsar outros R$ 4 bilhões em custos operacionais.

Boa parte dos investimentos está relacionada às obras de recuperação e manutenção da estrada, com vias marginais, faixas adicionais e diversas outras melhorias, além de aquisição de sistemas de equipamentos de operação.

Em 2018, a CCR já havia vencido o leilão de concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), de 473 km. A concessionária arrematou o trecho com deságio de 40,53%.