CDB a partir de R$ 50 gera boa rentabilidade

Em tempos de juros baixos, buscar a melhor rentabilidade é crucial para o investidor que quer não só preservar seu patrimônio, mas ampliá-lo, seja para aquisições programadas, como uma viagem, para eventualidades, como reparos na casa, ou para economias futuras.

Nesse contexto, o CDB (Certificado de Depósito Bancário) tem destaque entre os produtos de renda fixa mais atraentes para quem quer segurança e rentabilidade.

Uma das instituições mais competitivas no segmento é o Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, que atua há 20 anos no financiamento de veículos e há dois anos com investimentos. “Além da variedade de produtos, temos uma das melhores rentabilidades do mercado”, afirma Rosano Ouriques, gerente executivo de Tesouraria do Banco RCI Brasil.

O CDB com liquidez diária tradicional do banco pode render 30% a mais que a poupança, com uma taxa de 112% do CDI. No caso do CDB escalonado, o rendimento aumenta com o passar do tempo, chegando até 128% do CDI com liquidez diária. As aplicações são isentas de tarifas e o investimento mínimo é de R$ 50.

“Com a pandemia, as pessoas passaram a levar mais a sério a necessidade de formar uma reserva de emergência, com pelo menos seis meses de gastos, para atender a imprevistos”, comenta Ouriques.

O executivo adiciona que recentemente, o banco aumentou as taxas de todos os CDBs com liquidez no vencimento, alcançando uma das melhores taxas do mercado, não apenas nos produtos com liquidez diária, mas agora também nesta modalidade.

Além disso, neste mês, o cliente do Banco RCI Brasil tem cashback nos produtos com liquidez no vencimento, tornando-os ainda mais atrativos. Esses CDBs (veja quadro) estão com 1% de retorno para aportes novos, com investimento entre R$ 2.000 e R$ 50.000.

Segurança

O Banco RCI Brasil possui uma das melhores avaliações de risco do mercado: rating Aa2.br, concedido pela Moody´s.

Além disso, o CDB possui a segurança do FGC, Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Se a instituição onde se tem os recursos falir, sofrer intervenção ou for liquidada, o FGC possibilita recuperar até R$ 250 mil em depósitos ou créditos.

No banco, o interesse pela modalidade alavancou no último ano. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, os valores investidos cresceram 548%. Em número de clientes, o aumento foi de 387%.

Ao decidir pela renda fixa, o primeiro passo é avaliar a finalidade do recurso investido. “Para quem quer ter uma reserva de emergência a ser resgatada a qualquer momento, o ideal é um produto de liquidez diária. Já para capitalizar um projeto futuro, como a compra de um carro ou a renda da aposentadoria, recomenda-se um prazo maior de investimento, que garanta uma taxa maior”, diz o executivo.

Ouriques frisa que a segurança do CDB é a mesma da poupança, mas a rentabilidade é maior. O rendimento atual da caderneta de poupança é de cerca de 1,4% ao ano (70% da Selic), abaixo dos índices oficiais de inflação, enquanto no CDB temos oportunidades de no mínimo 112% com liquidez diária. “Essa diferença, principalmente em tempos de juros baixos, é muito atraente”.

Para fazer o download do aplicativo CDB Banco RCI, acesse o QR Code ou clique aqui para iOs e aqui para Android.

