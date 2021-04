Cedae: maior leilão de saneamento do País atrai investidores e deve mudar patamar do setor

O leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), previsto para ocorrer nesta sexta-feira, 30, na B3, vai colocar o setor de saneamento e as empresas vencedoras da disputa num novo patamar. Considerado o maior projeto de infraestrutura do País, a licitação em blocos tem capacidade para dobrar o tamanho de alguns operadores que atuam no mercado, afirmam especialistas.

O potencial do ativo tem atraído empresas tradicionais do setor e também fundos de investimentos, nacionais e estrangeiros, que têm até o fim desta terça-feira, 27, para entregar suas propostas financeiras.

Dividida em quatro blocos, a concessão exigirá investimentos de R$ 30 bilhões durante os 35 anos de contrato. Boa parte desse volume, cerca de R$ 25 bilhões, terá de ser aplicado na universalização dos serviços nos primeiros 12 anos de concessão e R$ 12 bilhões, nos primeiros cinco anos.

“A média anual de investimento nos próximos dez anos é 12 vezes maior que o volume anual investido pela Cedae nos últimos dez anos”, diz o chefe do Departamento de Desestatização e Estruturação de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guilherme Albuquerque.

Na avaliação dele, por se tratar do maior projeto da atualidade no País, os participantes precisam ter capacidade financeira para participar do certame. Além do elevado volume de investimentos, a outorga a ser paga a Estados e municípios também é alta: o preço mínimo será de R$ 10,6 bilhões - sendo que 65% do montante precisa ser pago até a assinatura do contrato. A expectativa é que a disputa dos quatro lotes ocorra por consórcios formados entre operadores e fundos de investimentos.

No total, 12 empresas realizaram visita técnica nas instalações da Cedae. Na lista estão os principais operadores do setor, como Águas do Brasil, BRK Ambiental (Brookfield), Aegea (Equipav e Gic, fundo soberano de Cingapura), Iguá (do fundo canadense CPPIB) e GS Inima. Novatos, como o grupo de energia elétrica Equatorial e alguns families offices, também se mostraram interessados em participar do leilão. Alguns deles devem se unir a outros investidores como Vinci Partners e Pátria Investimentos.

“Estudamos todos os blocos para avaliar o que mais interessava para a empresa”, afirmou o vice-presidente da Aegea, Rogério Tavares. Segundo ele, seguramente, hoje a Cedae é o maior ativo à venda no País e, por isso, chama mais atenção. No total, os investimentos vão universalizar os serviços de água e esgoto para 12,8 milhões de pessoas - esse número representa mais de um terço do total de clientes atendidos atualmente pela iniciativa privada, que detém apenas 6% de participação no setor.

"Esse leilão é simbólico não só porque é o maior do País, mas pelos desafios ambientais gigantescos", afirma o presidente do Instituto Trata Brasil, Edison Carlos. Ele lembra que a população do Rio está há mais dois anos bebendo água com geosmina (que provoca cheiro na água), causado, segundo o executivo, pela contaminação dos rios e das lagoas pelo esgoto. "A estação de tratamento do Guandu não consegue mais tratar as águas dos rios. É uma situação dramática, com a população pobre tendo de comprar água para beber."

Além disso, diz Edison Carlos, muitos governadores estão de olho no certame para decidir como fazer suas licitações. O leilão da Cedae será como um modelo a ser seguido. Seu sucesso pode incentivar outros administradores a adotar a mesma fórmula para universalizar os serviços de água e esgoto.

No mercado, a expectativa é que o leilão seja bem-sucedido e com disputa. “Mas não podemos esperar a mesma competição que ocorreu na Casal (Companhia de Saneamento de Alagoas), em que a BRK ofereceu mais de 13.000% de ágio”, diz o sócio da área de Infraestrutura e Saneamento do Felsberg Advogados, Rodrigo de Pinho Bertoccelli. Segundo ele, isso é natural, considerando o tamanho da concessão e também por se tratar de um ativo que envolve mais risco.

Guerra de liminares tenta suspender leilão

Mas há alguns obstáculos que precisam ser derrubados até a sexta-feira. Como ocorre tradicionalmente numa grande privatização ou concessão de serviço público, a guerra de liminares deverá persistir até o dia da disputa. Na semana passada, a primeira delas foi derrubada. Na segunda-feira, 26, no entanto, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) suspendeu novamente o leilão. O argumento é que não há qualquer informação no processo de privatização sobre o destino dos trabalhadores e postos de trabalho após a venda da empresa.

“Esta liminar é contra o fim dos privilégios, que sempre movimentou todas as discussões”, disse o diretor da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), Percy Soares Neto. Ele destaca que a produção de água continuará com a Cedae, além de outros municípios que não aderiram ao programa do BNDES, o que tende a preservar postos de trabalho. Outro ponto é que a iniciativa privada também precisará de mão de obra para tocar a operação. O governo do Rio, a procuradoria e a Casa Civil recorreram da decisão.

Tanto o governo do Rio quanto BNDES afirmam que estão preparados para derrubar todas as ações que forem movidas. “Nenhum processo de concessão passa imune a esse movimento. Mas acreditamos no modelo”, diz Guilherme Albuquerque, do BNDES. Ele lembra que no leilão de Alagoas, teve liminar cassada na própria madrugada antes da disputa.

Outro embate está na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que tenta revogação do decreto que autorizou a abertura do processo de licitação dos serviços de distribuição de água no estado. A privatização da Cedae engloba a distribuição de água e o serviço de saneamento. A produção de água continuará com o estado. "É uma pena essa quantidade de problemas colocados para atrapalhar o leilão que é a única possibilidade concreta para resolver o saneamento no Rio de Janeiro. A Cedae está aí há mais de 40 anos e não conseguiu fazer o que tinha de fazer."