CEEE propõe campanha pelo uso eficiente de energia O presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Delson Luiz Martini, propôs hoje a realização de campanhas de abrangência nacional pelo uso eficiente da energia elétrica, argumentando que a demanda está em alta entre consumidores residenciais, estimulada pelas facilidades na aquisição de equipamentos eletrônicos. Ele observou, no entanto, que está afastado o risco de racionamento em uma situação de contingência simples, em que apenas um fator prejudicasse o abastecimento. "A questão inspira cuidados e o momento é de falar em uso racional", ressaltou o executivo, que integra o conselho de administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A CEEE vai aproveitar o verão para distribuir folhetos nos meses de janeiro e fevereiro no litoral gaúcho com orientações sobre a troca de lâmpadas por modelos mais eficientes e aquisição de aparelhos econômicos. Martini também repassou aos diretores e gerentes da estatal a tarefa de esclarecer os consumidores sobre as práticas mais eficientes nas entrevistas que forem realizadas. Uma evidência de que o padrão de consumo mudou foi o recorde de demanda instantânea atingido pela primeira vez em dezembro no Estado, marca que sempre era registrada em março ou abril, acompanhando picos de temperatura elevada, lembrou Martini. Os reservatórios do Rio Grande do Sul estão em ótimas condições, com 92% da capacidade de armazenagem, mas as usinas térmicas da região foram despachadas para melhorar as condições de transferência para o Sudeste/Centro-Oeste e preservar a água acumulada nestes Estados, descreveu o presidente da CEEE.