CEF amplia consignado de aposentado para 5 anos A Caixa Econômica Federal (CEF) ampliou o prazo para contratação de crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. A partir desta semana, os aposentados poderão obter crédito de cinco anos (60 meses), com taxas de juros que variam entre 0,90% e 2,60% ao mês. Em 2007, foram realizados 797.075 contratos somente para os beneficiários do INSS, totalizando montante superior a R$ 2,2 bilhões. Um dos atrativos da consignação é que o empréstimo não exige avalista. Outra vantagem são as taxas de juro especiais, com prestações debitadas diretamente na folha de pagamento, além da possibilidade da renovação do contrato. Dos R$ 63,9 bilhões em carteira de consignação do sistema financeiro divulgados pelo Banco Central em novembro de 2007, mais de R$ 6,8 bilhões foram recursos concedidos pela CEF nessa modalidade de crédito - o equivalente a 10,7% do mercado.