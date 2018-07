Céleres reduz safra de soja do Brasil para 59,1 mi toneladas A safra de soja 2007/08 (outubro/setembro) do Brasil deve atingir 59,1 milhões de toneladas, 5 por cento abaixo das 62,3 milhões de toneladas da previsão de dezembro, afirmou na segunda-feira a consultoria Céleres. Em seu sexto relatório sobre a safra atual de soja que começou a ser colhida no Centro-Oeste, a Céleres afirmou que a área plantada com soja ficou abaixo do esperado anteriormente por causa "do atrativo preço do milho". A área plantada com soja ficou 3,7 por cento abaixo da estimativa de dezembro, a 21,4 milhões de hectares, ainda acima dos 20,85 milhões de hectares plantados na temporada passada, afirmou a Céleres em seu relatório mensal. As produtividades devem cair 2,3 por cento neste ano, para 2,76 toneladas por hectare ante 2,83 toneladas no ano anterior, completou a consultoria, devido em grande parte à chegada tardia das chuvas no final de outubro e às precipitações abaixo do esperado devido aos efeitos do La Niña no cinturão produtor. Caso seja confirmado, o prognóstico seria pouco maior do que o recorde de produção da safra 2006/07, de 58,96 milhões de toneladas, afirmou a consultoria. (Por Reese Ewing)