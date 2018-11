Celulares intermediários lideram as buscam de consumidores na Black Friday 2018

Os celulares que ocupam o meio da tabela das principais marcas no que se refere aos atributos tecnológicos lideram o interesse dos brasileiros nesta Black Friday. De acordo com um levantamento realizado pela empresa de comparação de preços e produtos Zoom, o smartphone Motorola Moto G G6 Plus é o mais buscado pelos consumidores. Em segundo lugar está o Samsung Galaxy J6, seguido pelo Motorola Moto G G6 Play em terceiro. Os aparelhos Apple 7 e 8 apareceram apenas nas 7ª e 9ª posição, respectivamente.

A família G da Motorolla, segundo a empresa, já vendeu aproximamente 32 milhões de unidades no Brasil, desde a primeira geração. Já a família J, da Samsung, responde por 47% das vendas da divisão de smartphones da companhia.

O Motorola Moto G G6 Plus apareceu com 75% de variação nos preços cobrados pelas lojas, com o menor valor sendo R$1.299,00 e o maior R$2.271,18. Já o Samsung Galaxy J6 apresentou a maior variação de preço, 163%. A melhor oferta saiu pelo valor de R$689 e o preço mais elevado foi de R$ 1.809.

O Iphone 7 32GB 32GB apareceu na 7ª posição, com preços que variam entre R$2.207,92 e R$3.599.90. Já o modelo iPhone 8 64GB ocupa o 9º lugar e foi vendido por valores que vão de R$2.879,10 e R$4.749,90.

Saiba quais foram os smartphones mais buscados durante a Black Friday

Motorola Moto G G6 Plus XT1926-8 TV Digital 64GB Qualcomm Snapdragon 630 12,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$1.299,00

Maior preço: R$2.271,18

Variação do preço: 75%

Smartphone Samsung Galaxy J6 SM-J600G TV Digital 32GB 13,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$689,00

Maior preço: R$1.809,00

Variação do preço: 163%

Smartphone Motorola Moto G G6 Play XT1922-5 32GB Qualcomm Snapdragon 430 13,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$809,10

Maior preço: R$1.572,90

Variação do preço: 94%

Smartphone Samsung Galaxy J8 SM-J810M 64GB 16,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$1.138,96

Maior preço: R$1.943,99

Variação do preço: 71%

Smartphone Samsung Galaxy S8 SM-G950 64GB 12,0 MP 2 Chips Android 7.0 (Nougat) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$1.999,00

Maior preço: R$3.999,00

Variação do preço: 100%

Smartphone Samsung Galaxy S9 Plus SM-G9650 128GB 12,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$2.689,20

Maior preço: R$4.918,55

Variação do preço: 83%

Smartphone Apple iPhone 7 7 32GB 32GB Apple A10 Fusion 12,0 MP iOS 10 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$2.207,92

Maior preço: R$3.599,90

Variação do preço: 63%

Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955FZ 64GB 12,0 MP 2 Chips Android 7.0 (Nougat) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$2.198,99

Maior preço: R$3.856,03

Variação do preço: 75%

Smartphone Apple iPhone 8 64GB Apple A11 Bionic 12,0 MP iOS 11 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$2.879,10

Maior preço: R$4.749,90

Variação do preço: 65%

Smartphone Asus Zenfone 4 ZE554KL 4GB RAM 64GB Qualcomm Snapdragon 630 12,0 MP 2 Chips Android 7.0 (Nougat) 3G 4G Wi-Fi

Menor preço: R$1.669,02

Maior preço: R$2.439,00

Variação do preço: 46%