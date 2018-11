Cenário econômico permite política monetária que estimule a economia, aponta BC

BRASÍLIA- O Banco Central afirmou nesta terça-feira, 6, na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que a conjuntura econômica atual "ainda prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural".

Conforme o BC, embora as estimativas desta taxa "envolvam elevado grau de incerteza, os membros do comitê manifestaram entendimento de que as atuais taxas de juros reais ex-ante têm efeito estimulativo sobre a economia".

A ata do Copom ainda explicou a redução da assimetria no balanço de riscos considerada pelo colegiado, que manteve a taxa Selic em 6,50% ao ano. Sem citar o resultado eleitoral, o BC destacou a diminuição de incertezas no âmbito doméstico, que produziu redução dos prêmios de risco embutidos nos preços de ativos brasileiros.

"Essa diminuição de incertezas contribuiu para redução do grau de assimetria no balanço de riscos para a inflação. Não obstante essa melhora, os membros do Copom concluíram que os riscos altistas para a inflação seguem com maior peso em seu balanço de riscos", detalha o documento.

Esses riscos altistas englobam "uma frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira", além do risco de "continuidade de deterioração do cenário externo para economias emergentes". Já o risco baixista, com menor peso, se refere à possibilidade do "nível de ociosidade elevado produzir trajetória prospectiva abaixo do esperado".

Em outro trecho da ata da reunião da semana passada, o Copom reforçou que o grau adequado de estímulo à economia "depende das condições da conjuntura, em particular, das expectativas de inflação, da capacidade ociosa na economia, do balanço de riscos e das projeções de inflação". "Em especial, a provisão de estímulo monetário requer ambiente com expectativas de inflação ancoradas", acrescentou o BC.

Ao mesmo tempo, o BC repetiu, na ata, uma ideia contida em suas comunicações mais recentes: a de que o estímulo deve ser removido gradualmente "caso o cenário prospectivo para a inflação no horizonte relevante para a política monetária e/ou seu balanço de riscos apresentem piora".

Reformas estruturais na economia

A ata voltou a reforçar que a aprovação das reformas fiscais e de ajustes na economia brasileira são fundamentais para a sustentabilidade da inflação baixa e estável.

Segundo o colegiado, as reformas também ajudam no funcionamento pleno da política monetária e possibilitam a redução da taxa de juros estrutural da economia. "O Comitê ressalta ainda que a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas e projeções macroeconômicas correntes", repetiu o documento.

Mais uma vez, os membros do Copom destacaram também a importância de outras iniciativas que visam aumento de produtividade, ganhos de eficiência, maior flexibilidade da economia e melhoria do ambiente de negócios.