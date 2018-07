Cenário externo continua benigno, mas está começando a mudar, diz Ilan

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o cenário internacional é benigno para o Brasil, mas que está começando a mudar, sugerindo ainda que o País continue a caminhar no sentido de aprovar as reformas que ainda faltam.

Ilan repetiu, durante palestra para alunos do Ibmec, em São Paulo, que não se pode "contar com essa situação perpetuamente", ao comentar sobre o cenário internacional positivo.

O presidente do BC disse ainda que houve avanços "significativos na agenda de reformas e ajustes", mas que é necessário o Brasil continuar neste caminho para manter a inflação baixa, a queda da taxa de juros estrutural e a recuperação sustentável da economia.

Ilan também apontou que há riscos para o quadro de "recuperação consistente da economia com inflação convergindo em direção às metas".

Câmbio. O presidente do BC também afirmou que a autoridade monetária está monitorando o comportamento do câmbio para evitar exageros na cotação da moeda americana. Monitorar o câmbio, segundo o banqueiro central, é, entre outras coisas, lembrar que o Brasil dispõe de uma grande quantidade de dólares. Essa reserva pode ser vendida no mercado em um dia grande oscilação para ajustar a cotação.

Ainda de acordo com Ilan, o comportamento atual do câmbio reflete os fundamentos tanto da economia internacional quanto da doméstica. Ele explicou que quando há poucas pessoas querendo investir no Brasil é natural que o dólar suba.

"Se os juros estão subindo nos Estados Unidos, e os juros lá já estão subindo, o câmbio reflete isso", disse o presidente do BC. Por isso, emendou, o câmbio precisa ser flutuante para equilibrar a economia.

"Estamos aí só para evitar possíveis desvios", disse o presidente do BC ao responder perguntas dos alunos do Ibmec. Antes, durante a palestra, Ilan disse que só a Cingapura usa o câmbio para controlar a inflação.

Ele afirmou que, no resto do mundo, inclusive no Brasil, o instrumento de combate a à inflação é a taxa de juros. "No resto do mundo e no Brasil, usa-se juro para controlar a inflação e deixa o câmbio flutuar", disse. / COM REUTERS