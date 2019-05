Centauro aumenta oferta pela Netshoes para US$ 108,7 milhões

O grupo SBF, dono da Centauro, revisou sua proposta para aquisição da Netshoes e aumentou o valor de US$ 2,80 por ação para US$ 3,50 por ação da varejista, oferta que soma aproximadamente US$ 108,7 milhões, conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 28.

Ainda de acordo com o documento, a Centauro assegurará à Netshoes "condições comerciais complementares" com o objetivo de garantir maior celeridade à implementação e conclusão da transação caso sua nova oferta seja aceita.

A Centauro propôs as seguintes ações: estruturar uma transação que viabilize o aporte de até R$ 70 milhões na Netshoes imediatamente após a aprovação da fusão em assembleia de acionistas e firmar contrato de associação por meio do qual a Centauro disponibilizará seus produtos na plataforma de vendas online da Netshoes.

A Centauro entrou na disputa pela aquisição da Netshoes na semana passada ao fazer uma oferta de cerca de US$ 87 milhões (US$ 2,80/ação), 40% a mais do que a proposta inicial de US$ 62 milhões feita pelo Magazine Luiza. No último domingo, 26, o Magazine Luiza fez um aditamento à sua proposta e aumentou o valor para cerca de US$ 93 milhões (US$ 3/ação).