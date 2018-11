Cuiabá vira centro de vendas a céu aberto

Cuiabá - O centro de Cuiabá se transformou, neste primeiro dia da Black Friday, em um grande centro de vendas a céu aberto. Enfeitada com balões, a maioria das lojas dispôs seus produtos nas calçadas, brinquedos e sorvetes para as crianças em pontos estratégicos, de todo o centro da cidade.

Mas a grande novidade deste ano ficou por conta de um shopping center da cidade que decidiu transformar a Black Friday em game de realidade aumentada com alvos espalhados por todos os pisos com descontos e promoções exclusivas de até 90%. Os clientes podem capturar os produtos com descontos exclusivos em pontos fixos do centro de compras.

Para participar, o cliente baixa o aplicativo do shopping e acessa o game de realidade aumentada e aguarda o produto ser capturado. Além dos descontos pelo aplicativo, mais de 100 lojas participantes, dos segmentos de calçados, vestuário, acessórios, telefonia, eletrodomésticos, artigos do lar, entre outras, darão ainda descontos de até 70%.

A auxiliar financeira Amanda Oliveira conseguiu comprar uma TV 43” Smart FHS LG no aplicativo do shopping e estava muito contente. “Há dias estava namorando uma televisão smart e quando soube dessa novidade vim cedo para o shopping, baixei o aplicativo e consegui capturar minha TV”, contou ela. A televisão estava com desconto de 60% e de R$ 1799, saiu por R$ 719,60.

Segundo a assessoria da CDL Cuiabá, os produtos mais procurados neste primeiro dia das promoções são: roupas (36%), eletrodomésticos (26%), eletrônicos (24%), celulares (22%) e móveis e artigos para casa (14%).

Apesar das ofertas tentadoras, os consumidores estão cautelosos e procuram pelos menores preços. O superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Graja observou que quem quer aproveitar a oportunidade precisa ter cuidado com alguns detalhes “para não cair em ciladas; uma das dicas para quem vai às compras é ficar atento aos preços fora do normal”.

Acesso liberado

O Estado vai liberar aos leitores todo o conteúdo de seu portal durante a edição da Black Friday de 2018, que acontece no dia 23 de novembro. A cobertura especial vai começar na meia-noite do dia 23 e permanecerá até 0h01 de 24 de novembro.

Os leitores vão contar com cobertura em tempo real, transmissões ao vivo dos repórteres da editoria de economia e informações exclusivas desta que é a principal temporada de compras do ano no Brasil, atrás apenas do Natal.