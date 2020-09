Centro de design da Nissan no Brasil vai desenvolver produtos fora do setor automotivo

A Nissan anunciou nesta quinta-feira, 10, um novo negócio do grupo no Brasil, que é a venda de serviços de consultoria de design para outros segmentos fora da indústria automotiva, como projetos de mobilidade, design de ambientes internos e externos, peças em geral e comunicação visual. O objetivo da ação inédita no setor, segundo a empresa, é levar a marca para dentro das casas dos clientes “e gerar inovação e paixão”.

O novo Estúdio de Design da Nissan América Latina, instalado em São Paulo e batizado como The Box, é o único da região e um dos oito que o grupo tem globalmente. Mesmo antes de sua instalação, a empresa já tinha sido responsável pelo projeto global do utilitário-esportivo Kicks, o mais vendido da marca no mercado brasileiro, e pela renovação de outros modelos.

John Sahs, designer chefe da Nissan América Latina, afirma que a ideia é “expandir a criatividade da marca para fora da indústria automotiva”. A empresa, diz, poderá oferecer a diversificados clientes produtos com design inovadores. Como exemplos, ele cita bicicletas elétricas, lâmpadas, hashi, móveis e parklets (espaços públicos nas calçadas).

Segundo o executivo que já trabalhou no Japão e nos Estados Unidos, entre outros países, o estúdio brasileiro será o primeiro a oferecer serviços de consultoria para consumidores em geral, projeto que futuramente também será estendido aos centros de outros países como Japão, Índia e Inglaterra.

Sahs ressalta que o desenvolvimento de um carro incorpora criatividade em várias áreas, internas e externas. “Com a experiência no setor, podemos desenvolver diferentes soluções para outros segmentos”, afirma. O desenvolvimento do banco de um carro, por exemplo, ajuda na criação de bancos para outros tipos de uso.

Ele informa que a empresa já tem um cliente não automotivo, que ainda não pode ser revelado, e cujo projeto só está atrasado em razão da pandemia. “O desafio é encontrar clientes que buscam um estilo artístico, criado por um estúdio reconhecido pelo design automotivo”, afirma ele. “É muito bacana ter este desafio e levar o nosso DNA do design da Nissan para outros setores; é uma oportunidade para fazer diferença positiva na sociedade e para a América Latina.”

O The Box, nome inspirado na arquitetura externa do estúdio, que se assemelha a uma caixa, foi inaugurado no ano passado e tem o objetivo de ser um laboratório de criação de design para soluções de mobilidade do futuro. A empresa informa ter parcerias com instituições de ensino para contribuir no desenvolvimento das futuras gerações, por meio da troca de experiências com foco em diversidade e boas práticas dentro e fora da indústria automotiva.

Reestruturação

A Nissan vem passando por grande reestruturação no Brasil e aguarda aval da matriz japonesa para iniciar a produção de novos veículos na fábrica de Resende (RJ). Em junho, foi a primeira montadora a anunciar corte significativo de pessoal durante a pandemia, de 398 funcionários – cerca de 15% de sua mão de obra. Depois informou que, a partir deste mês, deixou de produzir o compacto March. Atualmente a marca, produz no País apenas o SUV Kicks e o sedã Versa V-Drive.

A marca faz parte da aliança Renault/Nissan/Mitsubishi cuja direção global anunciou em junho que o grupo passará a operar em plataformas unificadas, ou seja, nos casos de Nissan e Renault, os veículos fabricados no Brasil serão feitos nas mesmas bases, cada um com sua marca. O objetivo principal é reduzir custos.