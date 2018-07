Cepal corta previsão de crescimento da A.Latina no ano A perspectiva de um desaquecimento da economia dos Estados Unidos levou a Cepal a reduzir a projeção de crescimento da América Latina em 2008 de 4,9 para 4,5 por cento, afirmou o secretário-executivo do organismo. "Temos uma situação em que a América Latina, em vez de crescer 4,9 por cento, pode crescer com mais chance 4,5 por cento", afirmou à Reuters o chefe da Comissão Econômica Para América Latina e Caribe (Cepal), José Luis Machinea. "Se os Estados Unidos desacelerarem muito mais ou entrarem em recessão, veremos outro cenário." No ano passado, as economias da região cresceram cerca de 5,6 por cento, segundo estimativas da Cepal divulgadas anteriormente. Machinea acrescentou que a região está melhor preparada agora do que quando ocorreram outras crises financeiras internacionais, mas reconheceu que há mais riscos de viver "fortes períodos de volatilidade" e "muita turbulência" nos mercados. (Por Antonio de la Jara)