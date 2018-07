Cerberus vai injetar US$ 2 bilhões na Chrysler A empresa de private equity Cerberus Capital Management concordou em injetar US$ 2 bilhões da Chrysler Financial nas operações automotivas da Chrysler para dar suporte ao empréstimo que a montadora vai receber do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O Cerberus é o controlador da Chrysler. O movimento foi anunciado em um comunicado emitido pelo Cerberus nesta tarde. A empresa tem sido pressionada a colocar mais dinheiro no segmento automotivo da Chrysler, que corria o risco de ficar sem dinheiro ainda neste mês. Pela manhã, a Casa Branca informou que dará para a General Motors e a Chrysler um total de US$ 17,4 bilhões em empréstimos de emergência do Programa de Alívio para Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês). Como condição para receber o financiamento do Tesouro, a Casa Branca informou às montadoras que elas precisam reduzir sua dívida e os sindicatos devem diminuir os salários e custos trabalhistas para níveis que sejam competitivos com o que as montadoras estrangeiras pagam a trabalhadores não sindicalizados nos EUA. A empresa de private equity disse acreditar que concessões de todas as partes serão necessárias para facilitar uma completa reestruturação e recapitalização da Chrysler. "A não ser que os custos trabalhistas da Chrysler consigam atingir a paridade com as (concorrentes) estrangeiras e, sem a reestruturação da dívida da Chrysler, a montadora não poderá recuperar a saúde no longo prazo e o empréstimo do governo dificilmente será inteiramente pago", afirmou o Cerberus. O Cerberus também afirmou estar satisfeito com a decisão do Tesouro e observou que o principal papel da empresa é administrar e alocar capital segundo o interesse de seus investidores. A empresa havia afirmado anteriormente que não podia colocar mais dinheiro na Chrysler porque as regras de seus fundos de investimentos proibiam a companhia de colocar mais do que uma pequena porcentagem de seus recursos em um único investimento. Liquidez O presidente-executivo da Chrysler, Bob Nardelli, disse em um comunicado que a injeção de capital anunciada mais cedo pelo governo dos EUA ajudará a companhia a superar a crise de liquidez. "Foi assinada uma carta de intenções que define condições específicas que devem ser alcançadas, e a Chrysler está comprometida a cumprir estes requisitos", acrescentou Nardelli no comunicado. De acordo com o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Joel Kaplan, a Chrysler tomará emprestados US$ 4 bilhões do governo entre dezembro e janeiro. No comunicado, Nardelli também agradece o governo dos EUA e o Departamento de Tesouro norte-americano pela confiança na Chrysler. As informações são da Dow Jones.