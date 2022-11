Certificado I-REC faz Pequena Central Hidrelétrica ‘gabaritar’ em sustentabilidade

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bandeirante, localizada entre Chapadão do Sul e Água Clara, em Mato Grosso do Sul, conquistou um feito inédito: contemplou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Esse reconhecimento foi alcançado por meio da certificação de energia renovável I-REC Brazil, bastante respeitada na área de sustentabilidade e fundamental para o desenvolvimento da indústria sustentável e do mercado livre de energia.

“É um tremendo orgulho e também uma grande responsabilidade, pois estabelecemos um padrão de excelência que buscaremos em todos os nossos empreendimentos”, diz Rodrigo Assunção, CEO da Atiaia Renováveis, empresa responsável pela usina – que, em operação desde 2019, tem 28 MW de potência instalada e geração anual de 161 mil MWh.

Outra PCH construída e operada pela Atiaia – Porto das Pedras, também localizada em Mato Grosso do Sul – já havia conquistado o certificado I-REC Brazil, só que contemplando 11 ODS. Ao longo do processo envolvendo a PCH Bandeirante, a empresa demonstrou ter ampliado e amadurecido a estratégia de negócio baseada nas melhores práticas ESG.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil (ODS)

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil (ODS) foram estabelecidos pela ONU em 2015 e fazem parte de uma agenda mundial de construção e implementação de ações e políticas públicas que têm como objetivo o direcionamento da humanidade até 2030.

Os 17 Objetivos são:

1 – Erradicação da pobreza: Promover medidas que acabem com a pobreza em todas as suas formas e lugares.

2 – Fome zero e agricultura sustentável: Fomentar ações que promovam a erradicação da fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura familiar.

3 – Saúde e bem-estar: Garantir qualidade de vida e sustentabilidade na vida de todos, em todas as idades.

4 – Educação de qualidade: Assegurar e defender os direitos à educação inclusiva, equitativa e de qualidade.

5 – Igualdade de gênero: Promover a igualdade e o respeito de gênero para empoderar mulheres e meninas.

6 – Água limpa e saneamento: Garantir o manejo sustentável de água e saneamento básico para todos.

7 – Energia limpa e acessível: Promover o acesso a energia confiável, barata, sustentável e renovável a todos.

8 – Trabalho decente e crescimento econômico: Assegurar o crescimento econômico, o emprego pleno e produtivo, e o trabalho decente para todos.

9 – Inovação infraestrutura: Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

10 – Redução das desigualdades: Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.

11 – Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

12 – Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

13 – Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos no meio ambiente.

14 – Vida na água: Promover e realizar a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15 – Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas e os biomas.

16 – Paz, justiça e instituições eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

17 – Parcerias e meios de implementação: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Alguns exemplos dessa evolução: para alcançar o ODS 2 (“Fome zero e agricultura sustentável”), foi investido mais de R$ 1 milhão em atividades diretamente relacionadas à comunidade rural, como o plantio de mudas frutíferas e a doação de cestas básicas a famílias em estado de vulnerabilidade.

Em relação ao ODS 12 (“Consumo e produção responsáveis”), houve investimentos na implementação do sistema de gestão ambiental e em campanhas internas e externas de redução de produção de resíduos, reciclagem e reutilização, além da valorização dos fornecedores locais.

Pilares ESG para a conquista da certificação I-REC

Criada com o objetivo de fomentar o mercado livre de energia gerada a partir de fontes renováveis e com alto desempenho em sustentabilidade, a certificação I-REC Brazil é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel), com apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), da Associação Brasileira de Biogás e de Biometano (Abiogás), da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) e da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren).

A certificação assegura aos clientes a aquisição de energia comprovadamente gerada a partir de fontes renováveis e com alto desempenho em termos de sustentabilidade, o que contribui para reforçar seus indicadores ESG e fomentar a indústria sustentável.

O que cada letra do ESG significa na prática

Ambiental:

No pilar Ambiental, além do impulso à produção de energias renováveis, há o incentivo à economia de baixo carbono e à transição energética. O combate aos efeitos das mudanças climáticas contribui para a conservação da biodiversidade, com proteção da flora e da fauna, e para o uso consciente da água.

Social:

No pilar Social, a compra de energia renovável certificada está vinculada à promoção do bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho, além de gerar impacto positivo nas comunidades próximas, com promoção da consciência ambiental e geração de emprego e renda.

Governança:

A influência positiva chega também ao terceiro pilar ESG, a Governança, em suas quatro dimensões: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Dessa forma, reforça-se a ética da atuação empresarial, conciliando-se o ambiente de negócios com as relações humanas.

Sobre a Atiaia

A Atiaia Renováveis dispõe de um pipeline de 1,9 GW em projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), solares e eólicos – os dois últimos destinados aos seus clientes no mercado livre de energia. Há nove PCHs já em operação, localizadas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, com capacidade instalada de 243 MW. Outras três já tiveram a energia comercializada em leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e terão as obras iniciadas em breve, o que elevará a capacidade instalada total para 375 MW.

“Nossa projeção é triplicar esse número em dez anos e passar de 1 GW”, anuncia o CEO. Depois dos 12 empreendimentos hídricos iniciais, já se sabe que o 13º parque da empresa será solar, com construção prevista para iniciar na virada do ano na região de Goiana (PE).

Fundada há 18 anos como parte do centenário grupo pernambucano Cornélio Brennand, a Atiaia se propõe a desenvolver soluções customizadas para promover a transformação sustentável dos negócios e da indústria, com base nas demandas reais de cada cliente. “Essa flexibilidade para o atendimento personalizado nos permite combinar conhecimento, tecnologia e transparência”, diz Assunção.

