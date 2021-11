Cervejaria espanhola Estrella Galicia anuncia fábrica de R$ 2 bilhões em São Paulo

A cervejaria espanhola Estrella Galicia anunciou, nesta quinta-feira, 25, a implementação de uma fábrica em Araraquara (SP) com investimento de R$ 2 bilhões. A unidade será a primeira da companhia fora do país europeu e deve entrar em operação no final de 2023, com expectativa de criar 400 empregos diretos. O anúncio foi feito em evento com a participação do CEO da companhia, Ignacio Rivera, e do governador de São Paulo, João Doria.

Rivera justificou que a escolha pelo Estado de São Paulo e mais especificamente Araraquara levou em consideração fatores logísticos e qualidade da matéria-prima. "Encontramos na cidade uma quantidade e qualidade de água que vai nos permitir fazer uma cerveja de altíssima qualidade, enquanto São Paulo tem uns dos maiores PIBs do mundo", comentou.

O executivo ressaltou ainda que o Brasil é o segundo maior consumidor de cerveja do mundo. Mas enxerga esse investimento como um projeto continental. "A fábrica vai permitir que tenhamos uma unidade muito mais competitiva no âmbito do Mercosul para cobrir também os países vizinhos", explicou.

Carbono zero

A questão ambiental também foi abordada por Rivera. De acordo com o CEO, a planta de Araraquara será de emissão zero. Já sobre os investimentos, disse que a primeira metade do montante total, ou seja, R$ 1 bilhão, começará a ser aportada em janeiro de 2022.

O forte mercado consumidor também está no radar, já que os paulistas consomem cerca de 40% da produção cervejeira no País, destacou Doria. Sobre a geração de postos de trabalho, o governador afirmou que na cadeia de produção alimentícia, incluindo de bebidas, cada emprego direto corresponde a 10 indiretos.

"A planta vai gerar emprego, renda e desenvolvimento em toda a região, tendo como epicentro a cidade de Araraquara", afirmou. "A Estrella Galicia é o segundo maior grupo de cervejaria da Espanha, a marca de cerveja mais vendida no país e um dos maiores grupos do mundo", disse.

Incentivos fiscais

O governo do Estado de São Paulo não forneceu incentivos fiscais específicos para a fábrica da cervejeira espanhola, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen. "Nosso objetivo é atrair as empresas por meio de outros tipos de incentivos, como apoio para a qualificação profissional", disse.

O poder estadual também apoia a Estrella Galícia por meio da assessoria da InvestSP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. A iniciativa auxiliou a cervejaria na localização da área e participou de discussões ambientais relacionadas à disponibilidade hídrica.

Na esfera municipal, foram oferecidos os incentivos tradicionais, informou o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, incluindo a isenção de taxas e tributos, principalmente as vinculadas à construção da planta. "No auge dessa implantação, a planta representará o maior valor adicionado do nosso município. Tudo que concedemos de isenção é muito pequeno comparado ao valor de arrecadação", avaliou.