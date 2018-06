CET suspende multa por 'pane seca' nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não vai multar os carros que tiverem "pane seca" nesta sexta-feira, 25, em São Paulo. O problema é verificado no carro pela ausência de combustível. A informação foi divulgada na manhã desta sexta.

De acordo com o artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração pode gerar multa e a remoção do veículo. "Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível: infração - média; penalidade - multa; medida administrativa - remoção do veículo".

O valor da multa é de R$ 130,16, mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A CET também lembra que o rodízio municipal foi suspenso na quinta-feira, 24, e sexta-feira, por causa da redução de circulação dos ônibus na cidade.

Por conta da paralisação dos caminhoneiros, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (@smtsp_) decidiu cancelar nesta sexta-feira (25/05) o programa Sexta Sem Carro e suspender o rodízio municipal. Mais informações: https://t.co/quJbR7Gn9N pic.twitter.com/sEGmtGFeWK — CET São Paulo (@CETSP_) 25 de maio de 2018

