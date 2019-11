China diz ter chegado a consenso com Estados Unidos sobre guerra comercial

O Ministério do Comércio da China (MofCom, na sigla em inglês) afirmou, em relação a conversas sobre comércio com os Estados Unidos, que "os dois lados conduziram discussões sérias e construtivas sobre como abordar adequadamente suas principais preocupações e chegaram a um consenso sobre princípios".

O comunicado foi divulgado após uma ligação entre o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He.

Nesta quarta-feira, 1, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) divulgou um comunicado em que falava em progresso nas discussões bilaterais rumo à fase 1 de um acordo.

Pelo mundo as bolsas receberam bem a notícia. As principais bolsas de Nova York, assim como a B3 reagiram com alta.