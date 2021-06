Chegou o cartão iFood Benefícios Elo - A revolução dos benefícios corporativos!

Uma pesquisa realizada pela Catho mostrou que o vale-refeição (VR) é o quarto benefício mais valorizado pelo funcionário brasileiro na hora de escolher um emprego. Sem dúvidas, os benefícios corporativos alimentícios são um dos principais com os quais uma empresa deve se preocupar.

Mas apesar da sua popularidade e importância, a maioria das opções do mercado ainda são muito engessadas. Por exemplo, é muito comum que um colaborador, ao entrar na organização, tenha que escolher entre ter VR ou VA, e só possa mudar de uma opção para a outra depois de um longo trâmite burocrático.

Também é comum a frustração por “falta de opção”, quando a bandeira dos cartões de benefício não é aceita por uma gama ampla de estabelecimentos. Quem nunca cansou de ter que pedir comida sempre nos mesmos restaurantes que atire a primeira pedra.

Foi pensando nesses e diversos outros fatores que nasceu o cartão iFood Benefícios Elo. Lançado pelo iFood em parceria com a Elo, o cartão promete facilitar a vida dos usuários e revolucionar a alimentação corporativa com praticidade e liberdade.

Como o iFood Benefícios se diferencia no mercado?

Sabemos que uma das partes menos legais da contratação de um serviço é o custo de adesão e de taxas extras. Por isso, já vale mencionar logo de cara o grande diferencial do cartão iFood Benefícios Elo para empresas: o custo é zero. Você só paga o valor total dos benefícios aos colaboradores.

É isso mesmo, sem taxas extras e sem complicação. Além disso, também é possível realizar o cadastro no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). Esse é um benefício regulamentado que permite a isenção de encargos sociais para a organização. Mais uma economia para o seu negócio.

Outro ponto importante que promete facilitar a vida dos gestores de benefícios, é a possibilidade de fazer uma gestão inteligente online. A plataforma exclusiva desenvolvida para o cartão centraliza todas as informações, e disponibiliza relatórios de maneira simples e ágil.

São 3 soluções

Pensando em atender todas as vertentes de benefícios corporativos, o iFood desenvolveu um menu completo de soluções. São elas:

1. iFood Benefícios

O cartão iFood Benefícios Elo é o vale-refeição e vale-alimentação e refeição com a maior cobertura do Brasil, aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos físicos e com a maior rede de aceitação de vale em delivery. Além de opções de pagamento via cartão físico ou delivery, o cartão possibilita que o usuário escolha a forma que deseja usar seus benefícios. A intenção é simples: escolher onde e o que comer.

Toda essa flexibilidade é possível devido ao desenvolvimento de um app exclusivo, no qual o usuário pode acompanhar seus pedidos e ter acesso a promoções. O objetivo é dar aos colaboradores o controle para fazer o saldo que a empresa fornece valer mais. Saiba mais no site.

2. iFood Card

Comida é algo tão bom que deveria virar presente, não é mesmo? Esse é justamente o princípio do iFood Card. Ele pode ser usado tanto no âmbito pessoal quanto no corporativo.

O iFood Card é uma ótima opção para presentear amigos e entes queridos, principalmente em tempos de pandemia, onde nem sempre podemos fazer parte dos momentos de refeição de quem amamos. Mas também é uma excelente saída para gestores presentearem sua equipe, seja como forma de comemoração de datas especiais ou de motivação de time.

Funciona assim: quem vai presentear escolhe o saldo e o número de cartões que quer enviar. Depois, envia os iFood Cards virtual ou fisicamente para os presenteados. Está aí uma opção de presente que não tem erro.

3. iFood Office

O objetivo da terceira solução é acabar com os processos burocráticos de reembolso de alimentação da sua empresa. Chega de ter dor de cabeça para controlar gastos com happy hour, almoços de negócios, coffee breaks, aniversários e comemorações!

Com o iFood Office você centraliza os gastos com eventos e refeições corporativas num só lugar. O pagamento é realizado mensalmente, uma única vez. Além de agilidade, você ganha mais controle e transparência sobre as despesas. É o fim das notinhas de reembolso!

Seus colaboradores, por outro lado, ganham mais praticidade para pedir comida e não precisam desembolsar seu dinheiro pessoal em prol da empresa.

De delivery a mercado - Aceito em qualquer lugar

Para que o cartão não fosse exclusivamente virtual e desse mais opções de pagamento ao usuário, o iFood se uniu à Elo para criar o cartão iFood Benefícios Elo. Com ele, o colaborador pode comprar em mais de 4 milhões de mercados e restaurantes de forma presencial.

Por delivery também é possível utilizar o cartão. Nesta modalidade, as opções do aplicativo do iFood por si só totalizam 236 mil estabelecimentos. É a maior aceitação de vale no delivery do mercado! Somando isso às opções do cartão físico, tem-se a maior cobertura do Brasil.

Como levar o iFood Benefícios para sua empresa?

Se você se interessou pelo cartão iFood Benefícios Elo e gostaria de inovar na sua alimentação corporativa, clique aqui e faça o seu cadastro.