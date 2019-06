Cheque está pronto para quando o STF decidir sobre privatização de gasoduto da Petrobrás, diz Engie

O presidente da francesa Engie no Brasil, Maurício Bahr, disse que o valor da compra da Transportadora Associada de Gás (TAG), da Petrobrás, não deve ser alterado, mesmo com a demora da concretização do negócio depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar impedindo que a estatal vendesse ativos sem passar pelo Congresso.

No início de abril, a Engie, em parceria com o fundo canadense Caisse de Depot e Placement du Quebec (CDPQ), venceu a disputa pelo gasoduto da Petrobrás, com uma proposta de US$ 8,6 bilhões.

Quando o STF suspendeu a venda em maio, o consórcio já havia assinado o contrato de compra da TAG e o pagamento estava prestes a ocorrer.

“Os preços são atualizados de acordo com o tempo, mas o valor está fixo em reais na data, são R$ 33 bilhões, é uma venda em reais...a conversão em dólar foi para dar uma referência ao mercado”, informou Bahr, dizendo que a decisão não deve demorar, e por isso não deve influenciar o preço.

Ele disse confiar no bom senso dos ministros do STF, que iniciaram a votação na quarta-feira, 5, e prosseguem o julgamento nesta quinta-feira, 6.

“O cheque está pronto para ser liquidado quando houver uma decisão, na verdade é uma transferência bancária..a gente espera bom senso e que tudo seja votado da forma que os ministros achem melhor”, disse após participar do Engie Innovation Week, evento anual da empresa e que este ano é dedicado à saúde e segurança.

Ele informou que mesmo os bancos que participam da operação, com cerca de 60% a 70% do financiamento do negócio, estão aguardando o desfecho no STF com tranquilidade.

Bahr disse que os planos da Engie para a TAG, depois da concretização do negócio, será o mesmo que a empresa teve para a energia elétrica há 21 anos, quando a Engie entrou no mercado brasileiro de geração de energia elétrica nos leilões de 1998.

“Tínhamos uma crença de abertura de mercado, de prospecção, de crescimento, compramos 3 mil megawatts (de capacidade instalada) hoje temos 10 mil MW, somos o maior gerador de energia privada do Brasil. E é o que a gente quer fazer coma TAG", explicou. "Será uma plataforma para desenvolver o mercado de gás no Brasil", afirmou.

Ele disse confiar que o gás natural terá um ciclo de crescimento daqui para frente no Brasil, diante de medidas que foram anunciadas pelo governo para desenvolver o setor, "e será muito parecido do que vimos no setor de geração de energia, com a abertura de mercado, a produção do pré-sal, são possibilidades de crescimento no País", disse Bahr.