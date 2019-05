China ameaça retaliar em caso de nova tarifa e diz desconhecer planos de visita comercial dos EUA

PEQUIM - O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira, 16, que não tem qualquer conhecimento sobre planos dos Estados Unidos para uma visita de autoridades a Pequim para dar continuidade às negociações comerciais. O porta-voz da pasta, Gao Feng, disse que a escalada nas tarifas tem afetado "seriamente" as negociações sobre o comércio. O porta-voz afirmou ainda que a China pretende adotar ações em resposta, caso os EUA levem adiante a ameaça de elevar tarifas sobre as importações chinesas que até então escaparam dessa punição.

Na quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto que veta a participação no setor de telecomunicações de "adversários estrangeiros", o que prejudica especialmente a chinesa Huawei. Horas antes, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, havia dito que o "mais provável" é que houvesse uma reunião em Pequim em um esforço para salvar o acordo comercial, após nova rodada de elevação de tarifas entre as potências.

O porta-voz chinês afirmou também que seu país será capaz de lidar com o impacto econômico do mais recente aumento de tarifas dos EUA e que esse impacto está, portanto, sob controle. / Dow Jones Newswires