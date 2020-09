China apresenta padrão de segurança de dados

A China pretende lançar sua própria iniciativa para definir padrões globais de segurança de dados, opondo-se aos esforços dos Estados Unidos para convencer outros países a deixar empresas chinesas fora de suas redes tecnológicas e de comunicações.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, deve anunciar a iniciativa nesta terça-feira, 8, em um seminário a ser realizado em Pequim sobre governança digital global, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto.

Dados os riscos crescentes para a segurança de dados que exigem uma solução global, “o urgente agora é formular regras e normas globais que reflitam as aspirações e interesses da maioria dos países”, disse uma nota informativa sobre a nova iniciativa que os diplomatas chineses forneceram a consulados estrangeiros, documento ao qual o The Wall Street Journal teve acesso.

Nos últimos meses, a administração Trump tomou medidas para restringir o que descreve como ameaças à segurança nacional de empresas de tecnologia chinesas, como a Huawei, e aplicativos como TikTok e WeChat As autoridades chinesas acusam os Estados Unidos de impor um padrão duplo e de tentar sabotar os esforços de expansão das empresas do país.

Com o título Iniciativa Global sobre Segurança de Dados, o programa chinês sugere aos outros países abordar a segurança de dados de uma “maneira abrangente, objetiva e baseada em evidências”. A ideia é manter uma cadeia de suprimentos aberta, segura e estável para tecnologia, serviços de informação e comunicação, conforme a minuta do documento.

Samsung vai fornecer 5G para Verizon

A sul-coreana Samsung assinou um contrato de US$ 6,65 bilhões para fornecer à americana Verizon equipamentos de tecnologia 5G.

O acordo da Samsung com a Verizon vai até o fim de 2025 e cobre principalmente a infraestrutura 5G, embora inclua também vendas, instalação e manutenção de equipamentos de rede, segundo a empresa sul-coreana.

O acordo com a Verizon pode ajudar a impulsionar a Samsung no segmento de 5G, especialmente nos EUA, disseram analistas do mercado. A adoção na nova geração de tecnologia deve se expandir significativamente este ano, após o lançamento do primeiro smartphone da Apple habilitado para ela.

Com 13% do setor, a Samsung é a quarta empresa global no fornecimento de equipamentos para 5G, aponta a consultoria Dell’Oro. As três primeiras posições são ocupadas pela chinesa Huawei, pela sueca Ericsson e pela finlandesa Nokia. / DOW JONES NEWSWIRES