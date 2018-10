China busca 'solução construtiva' para guerra comercial, diz presidente do Banco Popular chinês

NUSA DUA, Indonésia - A China busca uma "solução construtiva" para evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos, afirmou neste domingo, 14, o presidente do Banco Popular da China (PBOC), Yi Gang. Segundo ele, a disputa contra Washington é uma opção em que "todos perdem".

"Uma solução construtiva é melhor que uma guerra comercial, que é uma opção em que todos perdem", disse Yi, durante apresentação em um seminário em Bali, na Indonésia. "Todos deviam buscar uma solução para as tensões comerciais, que não são unicamente perigosas para a China, como também para nossos vizinhos e para as cadeias de abastecimento."

As tensões comerciais, disse Yi, "levam a expectativas negativas" que deixam "as pessoas nervosas", algo que "não é bem visto pelo mercado".

Nos últimos meses, a disputa entre Washington e Pequim se agravaram após o presidente americano, Donald Trump, impor tarifas em mais de US$ 200 bilhões em importações chinesas. A China revidou e com sobretaxas em mais de US$ 110 bilhões de bens americanos importados ao país. //AFP