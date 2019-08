China dá sinais de que usará sua moeda como arma, abalando os mercados

Alexandra Stevenson, The New York Times

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode estar prestes a entrar em uma fase mais perigosa, que pode dominar o sistema financeiro global com novos riscos, em uma época já turbulenta.

LEIA TAMBÉM > Guerra comercial derruba Bolsas no mundo e faz dólar subir no Brasil

Essa perspectiva, que veria Pequim usando o valor de sua moeda como uma arma de revide às medidas da administração Trump, abalou os mercados mundiais nesta segunda-feira, 5, enquanto investidores nervosos na Ásia e na Europa buscavam locais seguros para estacionar seu dinheiro. Os mercados de futuros sugeriram que Wall Street também poderia ter uma abertura difícil.

A questão agora é saber se Pequim vai usar totalmente sua moeda como arma, permitindo que ela se enfraqueça de forma significativa em valor em relação ao dólar americano. Isso poderia provocar uma resposta dura dos altos funcionários do governo Trump, que já alertaram a China quanto a esse curso.

Isso também pode repercutir em todo o mundo, forçando os países que competem com a China a pensar na desvalorização de suas próprias moedas. O que poderia levar a uma espiral de desvalorização de soma zero que prejudicaria o crescimento global e levaria a ainda mais protecionismo comercial, ameaçando a integração econômica mundial.

“É extremamente significativo, pois eles estão fazendo uma clara escolha para adotar tal medida”, disse Michael Every, chefe de pesquisa de mercados financeiros na Ásia para o Rabobank, referindo-se ao banco central da China. “Isso vai escalar rápida e gravemente.”

A moeda da China tem meios de cair com sucesso antes de tornar-se uma arma eficaz. Mas na segunda-feira, Pequim deu a entender que poderia estar disposta a ir adiante.

O Banco Popular da China, o banco central do país, permitiu que sua moeda rigidamente controlada, o iuane, enfraquecesse pela primeira vez desde o ponto psicologicamente importante de 7 iuanes em relação ao dólar norte-americano pela primeira vez desde 2008. A medida foi amplamente vista como um sinal de que Pequim não recuaria de uma briga com o presidente Donald Trump. Poucos dias antes, Trump ameaçou impor uma nova rodada de tarifas sobre as importações chinesas para forçá-lo a fechar um acordo.

No geral, o iuane enfraqueceu em cerca de 1% em relação ao dólar, um movimento que não é necessariamente significativo por si só. Mas o fato de Pequim ter permitido que ele rompesse um nível que era considerado um ponto a não ser ultrapassado levantou questões sobre se o governo chinês estava se engajando em atitude de risco ou abandonando qualquer esperança de um acordo no curto prazo.

Em uma declaração excepcionalmente contundente na segunda-feira, o Banco Popular da China (PBOC) culpou a queda da moeda ao “unilateralismo e medidas de protecionismo comercial de Trump e a imposição de aumento de tarifas sobre a China”.

O banco central também disse que manterá o iuane “fundamentalmente estável em nível razoável e equilibrado”. Mas não especificou qual seria esse nível.

Especialistas viram a medida como uma ameaça deliberada dos principais líderes da China, que provavelmente teriam que dar permissão ao banco central para deixar que sua moeda caísse além de um nível simbolicamente tão perigoso.

“A moeda é controlada em grande parte pelo banco central chinês, mas o PBOC não tem independência para decidir por conta própria o nível do renminbi”, disse Michael Pettis, professor de finanças da Escola Guanghua de Administração da Universidade de Pequim, referindo-se ao banco central e usando o nome alternativo para o iuane. “Esta foi claramente uma decisão tomada nos altos escalões.”

A queda da moeda chinesa na segunda-feira reverberou nos mercados globais, fazendo com que os principais índices na Ásia caíssem cerca de 2% ou mais. Índices europeus foram inferiores em 1,5% ou mais. Moedas, mais fracas em relação ao dólar americano depois que o Federal Reserve cortou as taxas pela primeira vez em uma década, caíram ainda mais.

A escalada da guerra comercial já ameaça encerrar com o que parecia ser uma expansão global modesta. A economia dos EUA parece estar crescendo num ritmo saudável e a Europa está mostrando sinais de renovação. Mas o crescimento da China foi atingido pela guerra comercial, que agravou alguns dos seus problemas internos. Outros países que dependem da voraz máquina econômica da China, como o Japão, também foram atingidos. Uma guerra cambial poderia intensificar esse dano.

Países com moedas mais fracas podem desfrutar de grandes vantagens quando vendem seus produtos em outros lugares. Isso pode ajudá-los a reduzir preços ou ser mais competitivos do que concorrentes em países com moedas fortes. Trump e grande número de legisladores americanos há muito criticam a China por ter tomado esse rumo com a moeda, algo que Pequim nega sistematicamente.

Se a China desvalorizar ainda mais sua moeda, os países que competirem em setores semelhantes, como a Coreia do Sul ou as nações do Sudeste Asiático, poderão enfrentar pressões para desvalorizar suas próprias moedas. Essas espirais de desvalorização podem levar a uma inflação mais alta, reduzir os gastos das famílias e abalar as mudanças de dinheiro que cruzam as fronteiras. Eles também podem levar a mais tarifas ou outras medidas comerciais restritivas.

Uma desvalorização significativa também poderia prejudicar a própria China. Muitas de suas maiores e mais endividadas empresas, em setores que vão desde o imobiliário até a indústria pesada, tomaram emprestados grandes volumes em dólares americanos. Um iuane mais fraco faz com que pagar essa dívida fique mais caro. Também pode prejudicar empresas que dependem de commodities, como o petróleo, cotado em dólares, e podem estimular chineses ricos a tirar seu dinheiro do país.

Por essas razões, as desvalorizações deixam os investidores nervosos. Quatro anos atrás, quando a China desvalorizou sua moeda por uma quantia mais drástica, seguiu-se uma queda no mercado global. Desta vez, a ameaça imediata depende da resposta de Trump. Uma desvalorização ajuda a amenizar o custo de suas tarifas.

A última ameaça de Trump de um adicional de 10% sobre US$ 300 bilhões de importações chinesas por ano teria, em geral, o mesmo efeito que uma valorização de 1% a 1,5% do iuane em relação ao dólar, estima Pettis, da Universidade de Pequim. Para compensar tais tarifas, acrescentou o professor, a China poderia permitir que sua moeda se depreciasse em um nível similar.

Isso só poderia levar Trump a impor mais tarifas ou elevá-las mais sobre os produtos fabricados na China, o que poderia levar a uma retaliação ainda maior de Pequim, disse Ned Rumpeltin, diretor de estratégia de câmbio europeia da TD Securities.

“Acredito que estamos em uma situação muito olho por olho”, disse ele.